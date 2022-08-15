متى يكون الجماع بعد ابرة التفجير ، قد أثار الهام الكثير من النساء حول التعرف على الاجابة على ذلك السؤال وهو من الأسئلة التي زادت الفضول عندهم للتعرف على اجابته ، ويرجع ذلك الى معرفة امكانة الحمل بعد أخذ تلك الابرة ، ويرجع استخدام تلك الابرة الى أنها تحتوي على العلاج الهرموني يتم حقن المرأة بها من أجل تحفيز المبايض ، في انتاج البويضات ، تابعوا معنا .

ما هي ابرة النفخ

هو نوع من العلاج الهرموني يتم حقن المرأة به لتحفيز المبايض لإنتاج المزيد من البويضات ودفعها لإخراجها إلى الرحم، بحيث يمكن أن تحدث عملية الإخصاب بنجاح. تأثيره على الجسم بعد 30 ساعة من تناوله.

علامات فترة التبويض للمرأة

يمكن للمرأة أن تعرف أن تأثير الإبرة المتفجرة قد بدأ وأنها دخلت فترة الإباضة بملاحظة التالية

الشعور بألم في الثدي.

تورم الثدي وتورم الحلمات.

نزول بعض الإفرازات المهبلية الشفافة.

الشعور بتقلصات خفيفة في الرحم.

ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

كيف تساعد الإبرة المتفجرة على الحمل

تساعد الإبرة المتفجرة على الحمل من خلال ما يلي

يجهز بطانة الرحم لغرس البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوي.

يساعد على إنضاج البويضات وإخراجها من المبيض إلى الرحم لتلقيحها بواسطة الحيوانات المنوية.

متى يكون الجماع بعد تفجير الإبرة

يجب أن يتم التجميع في غضون 48 ساعة بعد إبرة التفجير، ويبدأ تأثير إبرة التفجير بعد حوالي 30 ساعة من أخذها، لذلك قلنا الجماع في غضون 48 ساعة بعد أخذ إبرة التفجير ؛ بما أن البويضات يمكن أن تعيش في الرحم لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى حقيقة أن أفضل وقت للجماع بعد الإبرة المتفجرة قد يختلف من امرأة إلى أخرى، حسب طبيعة الجسم، قلنا أن الوقت الأكثر شيوعًا خلال 48 ساعة بشكل عام.

نصائح لزيادة فرصك في الحمل بعد انفجار إبرة

يجب على المرأة اتباع النصائح التالية لزيادة فرصها في الحمل بعد أخذ الإبرة المتفجرة

عليها الحرص على الجماع مع زوجها أكثر من مرة خلال 48 ساعة بعد أخذ الإبرة المتفجرة.

ويفضل أن تتابع مع الطبيب حتى يعرف أفضل وقت للجماع بعد الإبرة المتفجرة حسب طبيعة جسمها.

يجب أن تبتعد عن أي جهد تمامًا بعد أخذ إبرة التفجير للتأكد من أنها لا تعاني من إجهاض مبكر وأن الجنين مستقر في الرحم.

ويفضل أن يجامع الرجل والمرأة في نفس ليلة الحقن.

هل تساعد الإبرة المتفجرة على الحمل بتوأم

لا علاقة بين حمل الأم بتوأم وأخذها الإبرة المتفجرة للحمل. عادة ما يعتمد الحمل التوأم على وجود جين في جينات الأم يساعد في انقسام البويضة مما يؤدي إلى حدوث التوائم، وهذا لا علاقة له بالإبرة المتفجرة التي تعمل على إنضاج البويضات وإخراجها. . من حويصلاته فقط.

ما هي أعراض الحمل بعد نفخ الإبرة

أعراض الحمل بعد انفجار إبرة هي كما يلي

رؤية قطرات صغيرة من الدم في الملابس الداخلية للمرأة كدليل على انغراس البويضة في بطانة الرحم.

احتباس السوائل في الأطراف وتورم الأطراف.

الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

الدوخة والصداع.

إسهال.

تقلبات مزاجية حادة

اضطرابات القولون.

تورم الثدي

الشعور بألم خفيف في الظهر.

معدل نجاح الحمل بعد نسف الإبرة

لسوء الحظ، لا يمكن لأحد التنبؤ بمعدل نجاح الحمل بعد تفجير الإبرة، مع العلم أن انفجار الإبرة يزيد من فرص الحمل، ولكن هذا يعتمد أيضًا على الأمور التالية

عمر المرأة.

وزن المرأة.

جودة الحيوانات المنوية للرجل.

إصابة الزوجين بأي أمراض تستدعي استخدام علاجات معينة، سواء كانت هذه الأمراض متعلقة بالإنجاب أم لا.

متى يجب إجراء اختبار الحمل بعد تفجير الإبرة

يمكن للمرأة إجراء اختبار الحمل بعد 14 يومًا من تفجير الإبرة، وتجدر الإشارة إلى أن أي اختبار حمل يتم إجراؤه قبل 14 يومًا من تاريخ أخذ الإبرة سيظهر نتيجة إيجابية، وهذا عادة لأن الإبرة تسبب زيادة في هرمون الحمل في جسم المرأة. قد يؤدي هذا إلى نتائج مضللة محتملة في اختبار الحمل.

قصة حملي بعد الإبرة المتفجرة

قالت امرأة تروي تجربتها في الحمل بعد الحقن بالإبرة ما يلي

كنت أعاني من مشاكل في الحمل، لذلك قرر الطبيب إعطائي إبرة التفجير من أجل زيادة فرصي في الحمل.

بعد الإبرة المتفجرة، مارست أنا وزوجي الجنس مرة واحدة كل 8 ساعات لمدة يومين، لأننا كنا خائفين للغاية من ضياع تأثير الإبرة المتفجرة.

بعد أسبوعين، كنت خائفة جدًا من إجراء اختبار الحمل حتى لا أصاب بالصدمة من نتيجة سلبية من شأنها أن تخيب أملي، لكنني وثقت بالله وقررت الخضوع له.

لدهشتي، اكتشفت أنني حامل، وولد طفلي الآن بصحة جيدة، رحمه الله.

متى تنخفض الدورة بعد الإبرة المتفجرة

في البداية تجدر الإشارة إلى أن الدورة الشهرية هي علامة على فشل إبرة التفجير، وكونه لا يوجد وقت محدد لنزول الفترة التي تلي فشل إبرة التفجير، إذ إنها ستأتي. في وقتها الطبيعي لأن الإبرة المتفجرة لا علاقة لها بالدورة الشهرية للمرأة من الألف إلى الياء.

متى يكون الجماع بعد ابرة التفجير ، قد اجبنا على ذلك عبر السطور السابقة اعلاه ، وتعتبر الابرة من العلاجات الهرمونية التي تزيد من إنتاج البويضات وصولاً الى حدوث الحمل ، وبالتالي فإن الدورة الشهرية بعد اخذ الابرة هي علامة على فشل إبرة التفجير .