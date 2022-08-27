متى يكون فقدان الوزن خطير،يعتبر خسارة الوزن غير اعتيادي عند حدوثه دون اي سبب، أي عند ملاحظة خسارة الوزن دون اتّباع حمية غذائية أو اي سبب مختص بخسارة الوزن وبالتّحديد قد يكون خسارة الوزن بدون سبب مُقلقًا في حال ملاحظة نزول مقدار 5% من الوزن الطبيعي خلال 6 – 12 شهر دون سبب واضح.

متى يكون فقدان الوزن خطيرًا

العناية بالجسم مهمة، وذلك بتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن عندما يلاحظ الشخص خسارة كبيرة في الوزن في فترة قصيرة فهذا أمر خطير للغاية ويدل على أن الشخص يعاني من مشكلة مرضية.

الجواب على السؤال عندما يكون فقدان الوزن خطيرًا هو عندما يلاحظ الشخص ظهور أعراض خطيرة مثل عدم الرغبة في تناول الطعام، وفقدان الشهية، والشعور بالتعب الشديد والإرهاق من أدنى جهد، وملاحظة أنك بحاجة إلى التبول أكثر و الإصابة بسرعة، وهذا يدل على وجود مشكلة مرضية.

الأسباب المرضية لفقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن المفاجئ مؤشرا على مرض عضوي في الجسم، حيث أن وجود أنواع مختلفة من الهرمونات في الجسم بنسب معينة هو المسؤول عن الحفاظ على وزن الجسم، ووجود أي خلل فيها يؤثر على وزن الجسم بشكل كبير لذا فإن الإجابة على السؤال متى يكون فقدان الوزن خطيرًا هي مسألة مهمة لمعرفة حالتك الطبية.

1- فرط نشاط الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز أنواع مهمة من الهرمونات في الجسم، والتي تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي والوظائف الأخرى التي تعزز نشاط أجهزة الجسم، حيث يؤدي حدوث فرط نشاط في الغدة الدرقية إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية. كمية الهرمونات الناتجة، وبالتالي يحرق الجسم كمية كبيرة من السعرات الحرارية ويفقد الوزن بسرعة.

ثم يتساءل الشخص متى يكون فقدان الوزن خطيرًا، وعندما يذهب إلى الطبيب ويخبره بالأعراض التي يشعر بها، يقوم الطبيب بإجراء فحوصات للكشف عن حالة الغدة الدرقية والتي قد تكون السبب الرئيسي لفقدان الوزن، وهذه الأعراض هي

لاحظ الهزات في الأطراف وخاصة اليدين.

تجد صعوبة في النوم والشعور بالضيق.

الإرهاق والتعب الشديد.

لاحظ ضعف في العضلات، وهذا يسبب ألما شديدا بقليل من الجهد.

الشعور بتسارع ضربات القلب.

الإسهال لعدة أيام.

لاحظ تورم واحمرار في الرقبة، وهذا نتيجة لتضخم الغدة الدرقية.

الشعور بتغير المزاج.

2- الاكتئاب مرتبط بزيادة الوزن

في حال شعرت بالحزن الشديد ولاحظت أنك فقدت قدرًا كبيرًا من الوزن فهذا يدل على أنك تعاني من اكتئاب شديد وهذا نتيجة شعورك بالفقد والفراغ وأن حياتك أصبحت بلا قيمة، و عندما يستمر هذا لأكثر من أسبوعين وتلاحظ فقدان الشهية.

ثم عليك التوجه للطبيب النفسي لتقليل شعورك بالاكتئاب حسب حالتك النفسية، حتى تشعر بتحسن وتعود إلى وزنك كما كان من قبل، وهذه الأعراض التي تدل على أنك مكتئب هي

رغبة شديدة في النوم أو الأرق، وهذا يختلف من شخص لآخر.

حزن شديد يستمر لأيام رغم محاولاتك لتغييره.

عدم الرغبة في ممارسة الهوايات أو ممارسة الرياضة التي تحبها.

اخفض مستوى الطاقة الطبيعية لجسمك.

التفكير المفرط في الانتحار والموت.

الشعور بتهيج شديد في الجسم.

3- مرض التهاب الأمعاء

عند تعرض الأمعاء لالتهاب شديد يحدث التهاب في الجهاز الهضمي، والذي يظهر لدى الشخص المصاب بالتهاب القولون التقرحي أو مرض كرون، وينتج عن ذلك تقليل قدرة الجسم على هضم الطعام، وعدم امتصاص القيم الغذائية. من الجسد جيدا.

من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إنقاص الوزن، خاصة في سن مبكرة، وإذا شعرت بألم في المعدة لا ينتهي بعدم الرغبة في تناول الطعام، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب لقلة الفحوصات اللازمة، حتى تعرف أجب عن سؤال متى يكون فقدان الوزن خطيرًا وفقًا لحالتك.

4- الاصابة بمرض أديسون يفقد الوزن

مرض أديسون هو مرض يصيب جهاز المناعة في الجسم، وتندر إصابتك به، ولكن عند حدوثه، تصبح الغدة الكظرية معطلة بشكل خطير، مما يؤدي إلى إفرازها المفرط لهرمون الكورتيزول والألدوستيرون.

هذا هو السبب الرئيسي لشعور الإنسان بانخفاض الشهية، وبالتالي يفقد الشخص نسبة كبيرة من وزنه.

5- فقدان الوزن وانخفاض كثافة العضلات

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض كثافة العضلات بشكل ملحوظ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدانها أو انقباضها، وتسمى هذه الحالة الحثل العضلي، وبالتالي يلاحظ الشخص فقدان الوزن وهذا أمر خطير جدًا على صحته.

إن انخفاض كثافة العضلات يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام أو غيرها من المشاكل التي تسبب الكثير من الضرر للجسم، لذلك يجب الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض كثافة العضلات حتى تلاحظ نتيجة سريعة على الجسم، بما فيها

عدم الاهتمام بالنشاط البدني والتحرك بشكل جيد، وقد يكون ذلك نتيجة مرض معين.

سوء التغذية وعدم الحرص على تناول الأطعمة المفيدة التي تساعد على إمداد الجسم بقيم غذائية مهمة.

السكتة الدماغية أو التصلب الجانبي الضموري.

تصلب العضلات المتعدد.

بلوغ سن الشيخوخة.

6- وجود أورام سرطانية بالجسم

من الأمراض الخطيرة التي تسبب فقدان الوزن السرطان، وذلك لأن إصابته تتسبب في انقسام الخلايا الطبيعية في الجسم، وهذا يمنع الخلايا من التكاثر بشكل كبير، وفي حالة فقدان 10 كيلوغرامات من وزنك. في غضون أسبوعين أو أقل، يجب إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأورام السرطانية في الجسم.

عندما يسأل شخص ما إذا كان فقدان الوزن خطيرًا ويجيب الطبيب بسبب وجود أورام سرطانية في الجسم، يجب أن يعرف المريض مكان تواجدها وأن يأخذ العلاج المناسب سواء كان إشعاعيًا أم جراحيًا أو غيره، حيث أن وجوده من الأورام السرطانية في الرئة أو المعدة أو البنكرياس أو المريء تسبب فقدان الوزن بسرعة.

وذلك لأن السرطان يزيد الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى زيادة تلف العضلات وتقليل نشاط الهرمونات المهمة في الجسم والمسؤولة تحديدًا عن الشهية، كما أن تفاقم الورم يرجع إلى زيادة قدرة الجسم على حرق الطاقة. دون بذل أي جهد.

7- التهاب المفاصل الروماتويدي

كما ذكرنا أن حدوث أي مرض ناتج عن ضعف الجهاز المناعي يؤدي إلى فقدان الوزن، ومن بين هذه الأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي الذي ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لبطانة مفاصل العظام.

يمكن أن يؤدي تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي إلى التهاب مزمن ناتج عن عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يفقد الجسم قدرًا كبيرًا من الوزن، وشعورك بضمور العضلات وعدم القدرة على الانخراط في أي نشاط بدني هو علامة على إصابتك بهذا المرض. فقدان الوزن.

يجب عليك التوجه للطبيب المختص لاكتشاف حالتك ومدى الالتهاب والطبيب لإعطائك الأدوية المناسبة لحالتك ولكن يجب أن تعلم أن هذه الأدوية تسبب آثارًا جانبية للجسم مثل فقدان الشهية والإسهال، مما يزيد من فقدان الوزن.

8- فقدان الوزن ومرض السكر

من أسباب فقدان الوزن المرضي مرض السكري من النوع الأول، وهذا شائع جدًا، حيث يقوم جهاز المناعة في ذلك الوقت بالهجوم على خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين الطبيعي للجسم، مما يتسبب في فقدان الجسم للطاقة بسبب ارتفاعه. جلوكوز الدم.

ثم تقوم الكلى بطرده في البول، وهذا يتسبب في فقدان الجسم للسكر بشكل كبير، ويجعله يتخلص من السعرات الحرارية، وبالتالي يلاحظ المريض خسارة كبيرة في الوزن، وفي هذه الحالة يجب عليه الذهاب إلى الطبيب.

9- أسباب أخرى لفقدان الوزن

هناك بعض الأمراض الأخرى غير الشائعة التي يمكن أن تسبب فقدان الجسم للوزن، ومن هذه الأمراض

مرض الشلل الرعاش.

التعرض للعديد من مشاكل الأسنان.

فقدان الوزن بسبب تناول أنواع معينة من الأدوية.

وجود ورم في البنكرياس.

عدوى السل.

التهاب بطانة القلب.

خلل في القناة الهضمية.

التعرض لمتلازمة سوء الامتصاص.

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الأعراض عندما تشعر بها، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب

عندما يلاحظ الشخص أعراض غريبة تبدأ بالظهور عليه، فعليه أن يتوجه إلى الطبيب، وعندما يشعر بفقدان الوزن بشكل مفاجئ أثناء الشعور بهذه الأعراض، فهذا يدل على أنه يعاني من مشكلة صحية.

بعد ذلك، يعد إجراء الاختبارات اللازمة أمرًا ضروريًا للمساعدة في العثور على إجابة للسؤال عندما يكون فقدان الوزن أمرًا خطيرًا. هذه الأعراض هي

فقدان أكثر من 5٪ من وزنك دون تغيير عادتك.

التعرض للإغماء والشعور بضعف عام في الجسم.

الشعور بعدم انتظام ضربات القلب.

ارتفاع درجة حرارة الجسم فجأة مع تعرق شديد.

بالنسبة للنساء، لاحظت أن الدورة الشهرية أصبحت غير منتظمة.

عسر الهضم وآلام شديدة في المعدة.

لاحظ أن الرؤية أصبحت ضبابية.

وجود دم في البراز وانتفاخ البطن.

الشعور بألم في الظهر وتورم في القدمين.

لاحظ الصداع الشديد.

لاحظ بقعًا حمراء على الجلد.

وجود وخز في الصدر.

الشعور بالعطش فهذا يدل على الجفاف.

المضاعفات التي تحدث عند فقدان الوزن

إن إيجاد العلاج المناسب لأي مرض في الجسم سيساعدك على تجنب المضاعفات التي تنتج عن تفاقم العدوى، وعندما يفقد الشخص وزنه دون الانتباه إلى تشخيص السبب، فإنه يصاب بمضاعفات فقدان الوزن، وهي

هشاشة العظام، والتي تؤدي إلى حدوث كسور أو تشققات عند حدوث أي صدمة للعظام.

منوها بظهور العديد من المشاكل في الجلد والشعر والأسنان، نتيجة لفقدان الجسم للقيم الغذائية الهامة التي يحتاجها للنمو.

انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء مما يجعل الشخص عرضة للإصابة بفقر الدم الذي يسبب الصداع والإرهاق.

قلة نسبة الطاقة التي تساعد الجهاز المناعي على أداء وظائفه، مما يجعل الإنسان يعاني من العديد من الأمراض لعدم وجود ما يعيق نمو البكتيريا في الجسم.

إذا فقد الشخص وزنه في سن مبكرة، فقد يتسبب ذلك في إبطاء نموه.

قد تؤدي النساء الحوامل اللواتي يلاحظن فقدان الوزن السريع إلى الولادة المبكرة.

بالنسبة للنساء، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى دخولهن إلى سن اليأس قبل أن يمررن بانقطاع الطمث.

نصائح لتعزيز صحة الجسم بعد فقدان الوزن

في البداية يجب عليك الذهاب إلى الطبيب ومعرفة السبب الذي أدى إلى إنقاص وزنك بشكل كبير، وعندما تعرف المشكلة واتبع التعليمات التي تساعدك في التخلص منها، من المهم أن تتبع النصائح التي تساعدك على تعزيز صحة الجسم بعد المشكلة التي يعاني منها الجسم.

لذلك فإن الإجابة عن خطورة فقدان الوزن مهمة لمعرفة العلاج المناسب، ومدى المشكلة التي تعرض لها الجسم، حيث تتمثل هذه النصائح في

تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وهذا يساعد في وجود سعرات حرارية إضافية في الجسم لا يتم حرقها، ومن ثم تستعيد وزنك مرة أخرى، وتلك الأطعمة مثل المكسرات والبذور والخبز المحمص.

من المهم أن تأكل وجبات صغيرة ولكن هناك 6 وجبات خلال اليوم.

تجنب التدخين والمشروبات الكحولية التي تحتوي على الصودا.

احرص على القيام بتمارين تساعد على تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشكل جيد.

يساعد وجود الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم مثل الحليب والجبن وغيرها في تحسين صحة العضلات والعظام.

احرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، للحفاظ على ترطيب الجسم حتى لا يصاب بالجفاف نتيجة فقدان الوزن.

بعد معرفة توقيت خسارة الوزن غير اعتيادي عليك معرفة طريقة حل المعضلات، حيث يتم علاج خسارة الوزن غير الاعتيادي من خلال علاج العامل المسبب، لذا من الضرورة زيارة الطبيب في حال ملاحظة خسارة الوزن لعمل الاختبارات اللازمة لتحديد السبب .