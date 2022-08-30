متى يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال، يوجد مجموعة كبيرة من اقسام الجروح التي من المتوقع أن يصاب بها الطفل، ومن تلك الأقسام الجرح المفتوح، ولكنه يختلف في بعض الأحيان التي يتم التشفي منه، من حيث كونه قد حدث مع شخص بالغ ومريض، أو شخص كبير في السن وسليم، أو طفل صغير.

متى يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال

يتكون جلد الإنسان من سبع طبقات، حيث أن الطبقة الأولى هي الطبقة السطحية، والتي تتكون فيها معظم جروح الأطفال، وفي حال كانت الإصابة في الطبقة الموجودة تحت الجلد، يكون الجرح عميقًا، وفي هذه الحالة يكون الجرح عميقًا. قد تمتد الجروح إلى الدهون والعضلات والعظام تحت الجلد.

تظهر على الطفل بعض الأعراض في حالة الجرح العميق، مثل كسر في العظام، وملاحظة العضلات أو الأنسجة الدهنية، وخروج جزء من العظام من الجرح في بعض الأحيان.

في عملية الاجابة على السؤال متى يلتئم الجرح المفتوح على الاطفال الجواب بعد الاصابة بعشرة ايام يجب خلال هذه الفترة التوجه للطبيب للاطمئنان على الجرح والتعرف على الطرق المناسبة التي تمنع تلوثه.

مراحل التئام الجروح المفتوحة

بعد معرفة الإجابة عندما يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال، نضع قائمة بالمراحل التي يمر بها الجرح المفتوح حتى يلتئم، في الفقرات التالية

في تلك المرحلة الأولى يتوقف النزيف. بسبب ضيق الأوعية الدموية بعد الإصابة بدقائق أو ثوانٍ، تتجمع الصفائح الدموية في موقع الدم حتى يغلق الجرح تمامًا، وبالتالي يتوقف النزيف.

بعد فترة من الزمن، تتغير الجلطات الدموية في موقع الجرح إلى قشور صلبة تحتوي على مواد تساهم في إبقائها ملتصقة بالجرح حتى تتعافى الأنسجة والخلايا الموجودة في أسفل الجرح.

2- مرحلة الالتهاب

في المرحلة الثانية، يحدث إغلاق كامل للجرح، ويتوقف النزيف وتنفتح الأوعية الدموية في منطقة الجرح، من أجل تمديد مكان الإصابة بالأكسجين والمواد المغذية الأساسية في عملية الشفاء.

خلال تلك الفترة تحمي خلايا الدم البيضاء الجرح من العدوى وجميع الملوثات الخارجية، وهذه المرحلة من التئام الجروح المفتوح مهمة في تحديد توقيت التئام الجروح، بناءً على بعض العوامل، مثل انتفاخ المنطقة واحمرارها، و ملاحظة سائل شفاف يشير إلى تنظيف خلايا الدم البيضاء إلى موقع الجرح.

3- مرحلة تجديد الخلايا

هذه هي المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من التئام الجروح المفتوحة، وهنا يتم إرسال الأوامر إلى منطقة الجرح تحت الخلايا عبر الدماغ، لبدء إنتاج الكولاجين وأنسجة الجلد الجديدة، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور جراح.

في البداية تكون الندبات حمراء ثم يتحول لونها إلى لون فاتح مشابه للون الجلد مع مرور الوقت، وفي كثير من الحالات تختفي الندبات بعد التئام الجرح.

4- مرحلة النضج

إنها المرحلة الأخيرة من عملية التئام الجرح المفتوح، وهنا يبدو الجرح مغلقًا تمامًا، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الجرح والجسم يتعافيان، ولهذا السبب غالبًا ما يشعر المصاب بضيق في الموقع. من الجرح والحكة. لأن النسيج الجديد لا يزال ينمو، ولكن بعد التئام الجرح تمامًا، تختفي كل هذه الأعراض.

علامات عدم التئام الجرح المفتوح

في عملية شرح متى يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال، نذكر هنا علامات عدم التئام الجرح المفتوح في النقاط التالية

لاحظ خروج صديد أو صديد من موضع الجرح.

الشعور بالحمى

رائحة كريهة تخرج من مكان الجرح.

ألم شديد ومستمر في مكان الإصابة.

الشعور المستمر بالاحمرار والليونة والدفء في مكان الجرح.

لون الجلد أغمق تدريجيا.

الأماكن الأكثر تضررا عند الأطفال

بينما نسرد إجابة السؤال متى يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال، نذكر الأماكن التي يكون فيها الأطفال أكثر تعرضًا للجروح والإصابات، في النقاط التالية

الشريان خلف الركبة.

أوتار أصابع القدم واليد.

منطقة الرقبة لاحتوائها على العديد من الأوردة والشرايين وبالتالي قد ينتج عنها نزيف حاد.

من السهل إصابة المنطقة الواقعة بين البطن والفخذين المليئة بالشرايين السطحية.

العصب خلف الكوع.

كيفية تنظيف جروح الأطفال

للاستمرار في الحديث عن موعد شفاء الجرح المفتوح عند الأطفال، نذكر الطريقة التي يتم بها تطهير الجروح للوقاية من العدوى، وذلك في النقاط التالية

يجب أن تكون اليد نظيفة قبل مساعدة الطفل على تطهير الجرح.

شجع الطفل على الجلوس أو الاستلقاء أثناء التحضير لتنظيف الجرح.

إذا كان الجرح ينزف أثناء تنظيفه، أحضر قطعة من القطن أو الشاش النظيف المعقم واضغط على الجرح بقوة حتى يتوقف النزيف.

ضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري البارد، وافرك المنطقة برفق بقطعة قماش نظيفة. تجنب استخدام الماء الساخن.

استخدام ميكروكروم لتنظيف الجرح وعدم استخدام اليود أو الكحول. لأنه يسبب تهيجًا وألمًا، فمن الأفضل التنظيف بالماء فقط.

في حالة أن الجرح غير عميق ولا يتكون حصى أو أوساخ فمن الأفضل تنظيفه بملقاط معقمة بالكحول.

أخيرًا يتم تغطية الجرح بضمادة لاصقة لتغطية الخدش حتى يجف، فهذا يحمي الجرح ويسهم في سرعة الشفاء ويخفف الألم.

يمكن استخدام مراهم المضادات الحيوية للحماية من العدوى ولمنع الضمادات من الالتصاق بالجرح.

أعراض إصابة الجرح عند الأطفال

من خلال معرفة موعد شفاء الجرح المفتوح عند الأطفال، نقوم بسرد الأعراض المصاحبة للعدوى والتهاب الجرح، وفي هذه الحالة يجب الحصول على المضادات الحيوية، وتشمل هذه الأعراض ما يلي

خروج صديد من الجرح أو ظهور بثور.

زيادة احمرار الجرح.

ظهور قشرة صفراء على الجرح.

زيادة الألم والتورم في مكان الإصابة بعد يومين من الإصابة.

تورم الغدد الليمفاوية في موقع الإصابة.

الشعور بالحمى

ضرورة تطعيم الكزاز للأطفال بعد الإصابات

في عملية إظهار متى يلتئم الجرح المفتوح عند الأطفال، هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج من خلال الجلوبيولين المناعي للكزاز، ونعرضها في النقاط التالية

إذا كان الجرح عبارة عن حروق أو جرح يحتاج إلى جراحة لكن لا يمكن الحصول عليه قبل أربع وعشرين ساعة.

إذا تسبب الجرح في تلف كبير في الأنسجة.

عدوى عضة حيوان، خاصة عند ملامستها للأوساخ.

تلوث الجرح بالأوساخ أو الغبار.

التعرض لكسور خطيرة.

يوجد مجموعة كبيرة من الإشارات التي تكون على جرح الطفل والتي تكون علامه على تلوثه، وذلك في حال عدم الحفاظ على علاجه، واتباع النصائح والإرشادات المركز الصحي المشرف، ومن تلك الإشارات ظهور الصديد مع الجرح.