متى يلتئم جرح الخياطة بعد الولادة، في مجموعة كبيرة من حالات الانجاب الطبيعية يتم عمل ما يعرف بشق العجان وهو عملية يقوم فيه المختص بالولادة الطبيعية بعمل قطع صغير لتوسيع مكان المهبل بعد استعمال مخدر موضعي لتخدير المكان، ذلك لتخفيف الاحساس بأي وجع.

متى يلتئم الجرح بعد الولادة

ينتج عن الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية وجود جرح مخيط، بحيث يترك الجنين جسد الأم بصحة جيدة، وبالتالي فإن بقاء الأم على الجرح يجعل فترة الشفاء قصيرة، والإجابة على التساؤل عن موعد الغرز. تلتئم الجروح بعد الولادة في فترة تتراوح من 10 إلى 12 يومًا في الأسبوع كحد أقصى.

ولكي يلتئم الجرح بعد الولادة، يجب أن يمر ببعض المراحل التي تساعد في التئام الأنسجة، وتعود الأعصاب الحسية في منطقة الجرح كما كانت.

علامات التئام الجروح بعد الولادة الطبيعية

جرح الولادة الطبيعي يكون في منطقة المهبل، ولمعرفة موعد التئام الجرح بعد الولادة الطبيعية يستغرق من أسبوع إلى 15 يومًا كحد أقصى، نظرًا لصغر حجمه ووجوده داخل الجسم. جرح الولادة الطبيعي هو

إذا كان حجم رأس الجنين كبيرًا، يقوم الطبيب بعمل جرح في منطقة المهبل حتى يخرج الجنين. وهذا ما يسمى الشق العجاني. بعد الولادة يتم خياطة هذا الجرح ويستغرق بعض الوقت حتى يشفى ويعود المهبل إلى شكله الطبيعي. عندما لاحظت المرأة ظهور قطع من الغرز في المناديل أو الفوط الصحية.

وهذا يدل على أن الخيط يذوب بشكل طبيعي، وكأن الجرح في الولادة الطبيعية لا يزيله الطبيب، فإنه يخرج من تلقاء نفسه.

الشعور بالألم عند الجلوس أو المشي أمر طبيعي نتيجة الجرح والغرز، وستلاحظ المرأة عند التبول أنها تشعر بالحرقان والألم وهذا جزء من التئام الجروح لأن البول يساعد الأنسجة على الشفاء.

تعتمد مدة شفاء المرأة من جرح الولادة الطبيعي على عمق الجرح وطول الشق. قد تعاني المرأة من تمزق في الأنسجة نتيجة الولادة الطبيعية، وهذا يستغرق وقتًا أطول حتى تتم عملية الشفاء.

علامات التئام الجروح بعد الولادة القيصرية

يكون جرح العملية القيصرية في منطقة البطن، ومعرفة متى يلتئم الجرح بعد العملية القيصرية ما يقرب من 10 أيام إلى شهر كحد أقصى، وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى حسب طبيعة جسمها، و الطريقة التي تحافظ بها على نظافة الجرح.

يتم التحكم في فترة التئام جرح خياطة الولادة القيصرية من خلال حقيقة أن الجرح يمر بثلاث مراحل، وكل مرحلة تستغرق بعض الوقت، وهذا لكي تلتئم جميع طبقات الجلد وتتحد الأنسجة معًا بعد تمزقها. بسبب الولادة، حيث تتم علامات شفاء الجرح القيصري على مراحل

1- مرحلة انتفاخ جرح العملية القيصرية

بعد خروج الجنين من رحم الأم، يقوم الطبيب بخياطة الجرح حتى تلتئم الأنسجة مرة أخرى. توحد.

تستمر مرحلة تورم الجرح لمدة 6 أيام بعد الخياطة، ولا داعي للقلق إذا لاحظت المرأة احمرارًا أو نتوءًا في منطقة الجرح نتيجة التورم، ولكن في حالة وجود رائحة كريهة للجرح أو عند المرأة. تشعر بألم شديد في منطقة الجرح، يجب استشارة الطبيب، لأن هذه تدل على أن جرح الولادة القيصرية يحتوي على بكتيريا ضارة.

قد يكون هذا بسبب إصابة المرأة الحامل بعدوى أو عدم الحرص على تنظيف الجرح جيداً، فمن الطبيعي الشعور بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الجرح والألم عند الحركة أو العطس، لذلك يجب تجنب فرك الجرح والالتزام به. نصيحة الطبيب.

2- إعادة بناء أنسجة جرح العملية القيصرية

بعد مرحلة تورم الجرح، تعيد الأنسجة بناء نفسها مرة أخرى، من خلال حقيقة أن حواف الجرح تبدأ في الالتصاق والتئام الجرح ويلاحظ أن لها شكل ندبات، وتستغرق هذه الفترة من 4 أيام إلى شهر. أقصى.

تختلف هذه الفترة من امرأة إلى أخرى، وهذا يعتمد على طبيعة جسدها ومدى اهتمامها بالجرح. من أجل تجاوز هذه المرحلة، تشعر المرأة ببعض الأعراض، مثل أن هذه الطبقة أصبحت أكثر سمكًا من ذي قبل، وأن الألم أصبح أكثر حدة في منطقة الجرح، وتلاحظ نتوءات حمراء في شق الولادة.

كل هذه الأعراض طبيعية ولا داعي للقلق، حيث يشير ذلك إلى أن الأعصاب في منطقة الجرح بدأت تستعيد قوتها مرة أخرى، وتوحدت مع بعضها البعض، ومن أجل المرأة. وللتأكد من ذلك، إذا لمست الجرح ستشعر به وهذا عكس الجرح السابق.

3- مرحلة إصلاح الجلد بعد الولادة القيصرية

النساء اللواتي يتساءلن متى يلتئم الجرح بعد الولادة القيصرية، فالجواب لهن هو أن الجرح يمر بعدة مراحل ولكل مرحلة وقت معين، ويجب أن تعلم أن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى، مثل المرحلة إصلاح الجلد هي المرحلة الأخيرة في التئام جرح العملية القيصرية، وتستغرق هذه المرحلة من 6 أشهر إلى سنتين كحد أقصى.

ويلاحظ في تلك المرحلة أن ندبة الجرح التي تكونت في مرحلة إعادة بناء الأنسجة بدأت في التغير، وذلك بتقل سُمكها ويبدأ لونها الأحمر في الاختفاء ويصبح مثل لون الجلد الطبيعي في تلك المنطقة، ثم يختفي النتوء وتكون طبقة الجرح مسطحة مع البطن.

كل هذه تدل على مرور جميع مراحل جرح الولادة القيصرية، وعودة الجلد والأنسجة العصبية إلى ما كانت عليه.

حالات يجب أن تذهب للطبيب بعد الولادة

إن مرور جرح الولادة خلال بعض المراحل إلى أن يشفى يستدعي توخي الحذر خلال تلك الفترة، وذلك بعد معرفة الجواب متى يلتئم الجرح بعد الولادة التي تخص حالتها، سواء كانت قيصرية أم لا. الولادة الطبيعية، ولكن إذا لاحظت المرأة ظهور بعض فعليها التوجه إلى الطبيب بسرعة.

تشير هذه الحالات إلى أن الجرح قد أصيب ببكتيريا ضارة، وإذا تفاقمت تلك العدوى سيتلف الجرح والعديد من المشاكل، ومن هذه الحالات

لاحظي احمرار وانتفاخ في منطقة الثدي لعدة أيام.

حدوث نزيف مهبلي مفرط بعد أسبوع من الولادة، خاصة إذا كانت به كتل من الدم.

الشعور بألم شديد لا يطاق لأكثر من يومين.

ظهور إفرازات خضراء في منطقة الجرح.

لاحظ وجود رائحة كريهة في مكان الجرح.

تعرض الجرح بعد التخييط إلى انتفاخ وتورم شديدين، مما أدى إلى ألم شديد.

إحساس المرأة بارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم يستمر لمدة يومين.

شعور المرأة بعد الولادة بصداع لا يطاق، أو تعرضها للإغماء نتيجة الدوخة الشديدة التي تشعر بها.

وجود إفرازات مهبلية ملونة غريبة ورائحة كريهة.

الشعور بضيق في التنفس مصحوب بألم في الصدر.

تجد صعوبة في التبول.

لاحظ وجود تورم في عضلة الربلة.

نصائح لمساعدة المرأة على الاعتناء بجرح الولادة

على المرأة أن تعتني بالجرح بعد الولادة حتى تكون فترة الالتئام قصيرة، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض النصائح التي تساعدها على تجنب التعرض لفتح الجرح أو إصابة الجرح بالبكتيريا.

لذلك يجب على المرأة معرفة الإجابة متى يلتئم الجرح بعد الولادة حتى تتبع النصيحة جيدًا في تلك الفترة، فهذه النصائح هي

يجب على المرأة أن تمنح جسدها قسطاً كافياً من الراحة وتحديداً خلال الأسبوعين الأولين من الولادة، ويتم ذلك بالاستلقاء على السرير وعدم الحركة كثيراً.

إذا كان الجرح ناتجًا عن ولادة طبيعية، فيجب الحرص على عدم الجلوس لفترة طويلة، ويجب أن تستلقي المرأة على ظهرها أو على جانب واحد عند الرضاعة.

احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، حيث يساعد ذلك على تحسين عملية الإخراج، وبعد ذلك ستتجنب الإصابة بالإمساك الذي يسبب الكثير من الألم أثناء فترة التئام الجرح.

احرص على عدم رفع الأشياء الثقيلة أو دفعها للأمام، فقد يتسبب ذلك في فتح الغرز.

يفضل أن تكون الملابس التي ترتديها المرأة فضفاضة ومريحة.

يجب الامتناع عن العلاقات الزوجية بعد الولادة لمدة شهر إلى شهر ونصف أو أكثر، وهذا يعطي الجسم الراحة التي يحتاجها ويجنب تعريض الجرح للخطر.

إذا شعرت بالتعب الشديد والتعب، يجب أن تستريح ولا تستمر في أنشطتك اليومية المعتادة.

يفضل أن يكون الجرح مكشوفاً ولا يغطيه معظم الوقت.

احرصي على عدم ممارسة الرياضة بعد شهر على الأقل من الولادة.

بعد الولادة الطبيعية، يجب على المرأة التأكد من تغيير الفوط الصحية كل 6 ساعات، حتى لا تصاب بعدوى نتيجة تراكم البكتيريا الموجودة في دم ما بعد الولادة.

في حالة الجرح الخيطي للولادة القيصرية، يجب على المرأة التأكد من نظافة الجرح وجفافه، حتى لا تتعرض لأي خطر.

احرصي على شرب الكثير من الماء، حيث يحتوي على معادن تساعد في تقصير مدة شفاء الجرح بعد الولادة.

تشغل تفكير مجموعة كبيرة من السيدات الحوامل سواء كانت الانجاب طبيعية أو قيصرية وهي من الأشياء التي تؤرق مجموعة كبيرة من السيدات حيث تؤدي الخياطة الى الإحساس بألم شديد، يراود مجموعة كبيرة من النساء الكثير من القلق بشان هذه العملية.