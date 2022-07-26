متى يلزم المؤجر بأعمال صيانة العقار ، قد أثار الهام العديد من الافراد حول معرفة الوقت الذي يستوجب على المؤجر بأعمال صيانة العقار ، وذلك في حال طلب من المالك صيانة العقار ، حيث انه يؤدي ذلك الامر الى الخلاف في العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر بما يتم تأجيره كبيت على سبيل المثال، وأبرز هذه الخلافات هي الأمور المتعلقة بالصيانة، سواء كانت تشغيلية أو دورية أو طارئة أو غير ذلك ، تابعوا معنا .

متى يطلب من المالك إجراء صيانة للعقار

يلتزم المالك بصيانة العقار إذا كانت الصيانة عاجلة، أي حدث يؤثر على سلامة المبنى، وسببه غير واضح عند الاستئجار، وكذلك إصلاح أي عطل يؤثر على وفاء المستأجر بالمنفعة المقصودة. والجدير بالذكر أن هذا النوع من النفقة واجبة قانونًا على المؤجر ولا يجوز اشتراطها على المستأجر باتفاق المذاهب الأربعة ؛ لأنها تؤدي إلى الجهل بالرسوم، ولا يوجد لدى المستأجر. الدخل مع ما حدث.

صيانة العقار المؤجر في القانون السعودي

ضوابط الشريعة السعودية تتمثل في صيانة العقار المؤجر كما حددته الشريعة الإسلامية، وتتفق عليه المذاهب الفقهية الأربعة التي تنقسم فيها أعمال الصيانة إلى قسمين. تم تأجيرها مثل تغيير المصابيح التي تضررت، ويحددها القانون السعودي على النحو التالي

الصيانة الطارئة المتعلقة بسلامة المبنى والأعطال يلتزم المالك بذلك.

الصيانة الاستهلاكية المستأجر ملزم بذلك.

صيانة المصعد على المالك أو المستأجر

الخلاف حول من يتحمل صيانة المصعد (المصعد) هو أيضا مشكلة سائدة بين المؤجر والمستأجر، ومن المعروف أن المصعد منفعة مشتركة، والمؤجر ملزم بصيانته، والمبدأ هو الذي يحميها ويحرسها يسكنها. تكاليف الصيانة أو الحماية أو التشغيل، ما لم يكن هناك اتفاق آخر، لأنه من المعروف أن المستأجر يدفع تكاليف شهرية لاستخدام المصعد. ولكن إذا كان العطل ناتجًا بشكل أساسي عن المستأجر، مثل التخريب في المصعد، في هذه الحالة يتحمل المستأجر هذه الصيانة.

حقوق المستأجر على المؤجر

لكل من المستأجر والمالك حقوق والتزامات تجاه بعضهما البعض، ومن المعروف أن أهم واجبات المستأجر هي الحفاظ على نظافة العقار المستأجر (مثل الشقة) وتسليمها كما وردت، وليس الإضرار بها أو إزعاج الجيران، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالإسكان وتطبيق أسس الصحة أما بالنسبة لحقوق المستأجر على المؤجر، فيمكن توضيحها على النحو التالي

الالتزام بالصيانة الطارئة في حالة حدوث أعطال غير متوقعة في العقار المؤجر.

إبلاغ المستأجر بمحاولة دخول الشقة وطلب إذنه قبل 24 ساعة على الأقل من دخوله بشرط أن يكون دخوله لأسباب محددة.

الالتزام بدفع مصاريف الصيانة الدورية – ما لم يتفق على غير ذلك – وإصلاح الجدران وتسرب المياه.

مع عدم الإخلال بالاتفاق المبرم في العقد بين المستأجر والمؤجر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على متى يلزم المؤجر بأعمال صيانة العقار ، حيث هناك دائماً ما يتم الخلاف على ذلك في حال لم يتم كتابة عقد الاتفاق فيما بينهم مسبقاً محدث الخلافات ، و حقوق المستأجر على المؤجر ، و صيانة العقار المؤجر في القانون السعودي ، و هل صيانة المصعد على المالك أو المستأجر .