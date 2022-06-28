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متى ينتهي التقديم على النقل الخارجي

كتب newsaفي آخر تحديث

ومن المقرر الانتهاء من طلب حركة النقل الخارجي لشاغلي التعليم وفق الآلية المطورة للنقل اعتباراً من يوم غد الأربعاء 29 يونيو الموافق 30/11/1444 هـ. وقد بدأ نظام نور في استقبال طلبات التنقل. النقل الخارجي، اعتبارًا من يوم الخميس 24 يونيو ؛ وفقا للإجراءات المطورة للنقل.

أنظمة المرور الخارجية

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة، وهي كالتالي

  • تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل عام حتى عام 1444 هـ بما يحفظ حقوق المتقدمين.
  • يحصل كل متقدم على ربع نقطة عن كل سنة خبرة.
  • حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد مما يساعد على تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
  • إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي مثل 10 نقاط للمدى القصير و 15 نقطة للمدى الطويل.
  • ضبط وزن عنصر التمايز من 10 إلى 5 درجات لمدير المدرسة والمشرف التربوي.