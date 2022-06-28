متى ينتهي التقديم على النقل الخارجي

ومن المقرر الانتهاء من طلب حركة النقل الخارجي لشاغلي التعليم وفق الآلية المطورة للنقل اعتباراً من يوم غد الأربعاء 29 يونيو الموافق 30/11/1444 هـ. وقد بدأ نظام نور في استقبال طلبات التنقل. النقل الخارجي، اعتبارًا من يوم الخميس 24 يونيو ؛ وفقا للإجراءات المطورة للنقل.

أنظمة المرور الخارجية

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة، وهي كالتالي