متى ينتهي التقديم على النقل الخارجي

ومن المقرر الانتهاء من طلب حركة النقل الخارجي لشاغلي التعليم وفق الآلية المطورة للنقل اعتباراً من يوم غد الأربعاء 29 يونيو الموافق 30/11/1444 هـ. وقد بدأ نظام نور في استقبال طلبات التنقل. النقل الخارجي، اعتبارًا من يوم الخميس 24 يونيو ؛ وفقا للإجراءات المطورة للنقل.
أنظمة المرور الخارجية
وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة، وهي كالتالي
- تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل عام حتى عام 1444 هـ بما يحفظ حقوق المتقدمين.
- يحصل كل متقدم على ربع نقطة عن كل سنة خبرة.
- حساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد مما يساعد على تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
- إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي مثل 10 نقاط للمدى القصير و 15 نقطة للمدى الطويل.
- ضبط وزن عنصر التمايز من 10 إلى 5 درجات لمدير المدرسة والمشرف التربوي.