متى ينتهي الم الخياطة بعد الولادة ، قد سعى الكثير من النساء بالبحث حول التعرف على الألم الذي يلازم عملية الخياطة بعد الولادة ، والذي دفع بالنساء سواء التي تم ولادتهن أو النساء التي على وشكل الولادة أو من فئة البنات ككل حول التعرف على الالم المصاحب للخياطة التي تتم بعد عملية الولادة ، فمعرفة إجابة هذا السؤال نتيجة معاناة الألم الناتج عن خياطة الجروح الناتجة عن الولادة سواء كانت الولادة طبيعية أو عملية قيصرية ، تابعوا معنا .

متى ينتهي ألم الغرز بعد الولادة

يختلف الوقت الذي يستغرقه جرح ما بعد الولادة للشفاء حسب نوع الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية.

الولادة الطبيعية يستغرق الألم الناتج عن الولادة الطبيعية فترة تتراوح من 10 إلى 14 يومًا، حتى يتلاشى، حيث يقل الألم تدريجياً حتى يختفي تمامًا في نهاية الأيام المذكورة. في هذه الأيام المذكورة، أو إذا كان من غير المحتمل، يجب استشارة الطبيب المختص للتأكد من أن الجرح غير مصاب بالبكتيريا أو الالتهاب.

العملية القيصرية الألم الناجم عن العملية القيصرية يستغرق وقتاً طويلاً حتى يختفي، حيث يتراوح الوقت الذي يستغرقه اختفاء آلام العملية القيصرية من 4 إلى 6 أسابيع، ويكون الألم عادة محتملاً بتناول المسكنات الموصوفة من قبل الطبيب. إذا استمر الألم لأكثر من الفترة المذكورة أعلاه، أو إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب استشارة الطبيب المختص للتأكد من عدم إصابة الجرح بالعدوى.

كيف أتخلص من آلام الخياطة بعد الولادة

هناك العديد من التعليمات المهمة التي يجب على الأمهات الجدد الالتزام بها من أجل تخفيف الآلام الناتجة عن خياطة الجروح بعد الولادة، وهذه التعليمات هي

الراحة الكاملة بعد الولادة يجب أن تستريح الأم تمامًا وألا تنهض من السرير لمدة شهر على الأقل، إلا لتريح نفسها وتنظيف نفسها أو رعاية طفلها لتقليل الألم الذي تشعر به قدر الإمكان.

تنظيف الجرح جيداً قد يؤدي عدم تنظيف الجرح إلى عدوى أو التهاب، الأمر الذي سيسبب للأم ألمًا رهيبًا ويزيد من مدة التئام الجرح، لذلك يجب أن تحرص الأم على تنظيف الجرح جيدًا بالطريقة التي يحددها المختص. طبيب.

تناول الأدوية بانتظام عادة ما يصف الطبيب العديد من الأدوية للأم بعد الولادة، والتي تختلف بين مسكنات الألم والمضادات الحيوية وأنواع أخرى كثيرة من الأدوية، ويجب على الأم الحرص على تناول هذه الأدوية بانتظام لتقليل الألم الناجم عن الجرح و يحفظه من العدوى.

شرب المشروبات التي تقلل الإمساك عادة ما تصاب الأمهات اللواتي ولدن حديثًا بالإمساك، مما قد يؤدي إلى فتح الجرح أو الشعور بألم شديد في جرح الولادة نتيجة الضغط المفرط على البطن أثناء محاولات التغوط، لذا فإن الأمهات الجدد يجب شرب الكثير من المشروبات التي تسبب الإسهال بعد استشارة الطبيب المختص لتجنب زيادة الألم في الجرح الناتج عن الولادة أو التعرض للفتح.

ارتداء ملابس فضفاضة الملابس الضيقة تمنع وصول الدم إلى الجرح. هذا يزيد من الوقت الذي يحتاجه للشفاء ويزيد من الألم الناتج عنه، وقد يؤدي أيضًا إلى إصابة الجرح أو العدوى البكتيرية، لذلك من الضروري ارتداء ملابس فضفاضة، ويستحب أن تكون قطنية، بحيث مريح للأم.

وضع الكمادات الباردة على الجرح من المستحسن للأم التي أنجبت حديثًا أن تضع كمادات باردة على مكان الجرح والمنطقة المحيطة به لتقليل الألم الناتج قدر الإمكان.

متى يلتئم الجرح بعد الولادة

يختلف الوقت الذي يستغرقه شفاء جرح الولادة المهبلية عن الوقت الذي يستغرقه جرح الولادة الطبيعي للشفاء على النحو التالي

فترة التئام جرح الولادة الطبيعي يحتاج جرح الولادة الطبيعي إلى فترة من 4 إلى 6 أسابيع للشفاء، وفي بعض الأحيان قد تكون فترة التئام الجرح أطول من الفترة المذكورة بسبب عدوى بكتيرية أو التهاب جرح ؛ مما يؤدي إلى أن يستغرق الجرح ما يصل إلى 16 أسبوعًا للشفاء.

وقت التئام جرح العملية القيصرية يحتاج جرح الولادة القيصرية إلى فترة من شهر ونصف إلى 3 أشهر للشفاء، وفي بعض الأحيان قد تكون فترة التئام الجرح أطول من الفترة المذكورة بسبب العدوى في الجرح ؛ مما يؤدي إلى أن يستغرق الجرح مدة تصل إلى 6 أشهر للشفاء.

ما هي أعراض التهاب الغرز بعد الولادة

تختلف أعراض الإصابة بعدوى جرح الولادة القيصرية عن أعراض إصابة جرح الولادة المهبلية، كما سنظهر في السطور التالية

أعراض الإصابة بجرح الولادة الطبيعي في حالة حدوث عدوى في الجرح نتيجة الولادة الطبيعية، تظهر على الجرح الأعراض التالية الشعور بألم شديد لا ينقص مع مرور الوقت في منطقة العجان. خروج صديد أصفر أو أخضر من الجرح. إفرازات مهبلية من القيح أو القيح. الإصابة بالحمى الشعور بألم شديد عند التبول أو التبرز.

أعراض الإصابة بعدوى جرح الولادة القيصرية إذا أصيب الجرح الناتج عن الولادة القيصرية بالعدوى، فإن الجرح سيظهر الأعراض التالية لاحظ أن الجرح قد انفتح كليًا أو جزئيًا بعد أن يلتئم تقريبًا. خروج صديد أو صديد من الجرح. احمرار الجرح والمنطقة المحيطة به. تورم في مكان الجرح وشعور بألم في الجلد المحيط عند لمسه. الشعور بألم في الجرح حتى لو لم يتم لمسه.



وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف متى ينتهي الم الخياطة بعد الولادة ، و ما هي أعراض التهاب الغرز بعد الولادة ، و متى يلتئم الجرح بعد الولادة ، و كيف أتخلص من آلام الخياطة بعد الولادة .