متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 ، دائماً ما يثير الهام العديد من الأشخاص من عشاق ومشجعي لعبة كرة القدم بشكل خاص حول العالم بالتعرف على المواعيد والأوقات التي تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية للاعبين ، وعرف بين الجمهور المحب لكرة القدم باسم سوق الانتقالات الصيفية ، وصولاً لتعرف على أخبار اللاعبين ومواقع الانتقالات الخاصة بهم ، وهي فترة رسمية يتم فيها التعاقد مع اللاعبين من خلال اتفاقيات بين أندية أوروبية وأخرى عربية ، تابعوا معنا .
ما هي الانتقالات الصيفية
فترة الانتقالات الصيفية، أو كما تعرف بسوق الانتقالات الصيفية، وهي فترة خلال موسم كرة القدم يسمح فيها للاعبي كرة القدم بالتنقل بين أندية مختلفة سواء أوروبية أو عربية، وبالتالي يتم العمل على تسجيل لاعبين جدد، والمميز في سوق الانتقالات أنه مقسم إلى الفترة الأولى هي فترة الانتقالات الصيفية وهي الفترة التي تسبق بداية الموسم الكروي بالتحديد، أما الفترة الثانية فهي فترة الانتقالات الشتوية التي تأتي. في منتصف الموسم.
متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022
من المقرر أن ينتهي سوق الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر 2022 م، حيث أنه آخر موعد يتم فيه إغلاق جميع الانتقالات بين الأندية ويحظر انتقال اللاعبين. يشار إلى أن مواعيد التحويل تكون دائمًا سنويًا في الفترة ما بين يونيو وأغسطس في جميع البطولات الحالية. حول العالم سواء عربيا أو اجنبيا، وتجدر الإشارة إلى أن فترة الانتقالات الصيفية تشهد مجموعة كبيرة من الانتقالات التي تطبق بين أكبر الأندية في العالم وتحديدا بين الأندية الأوروبية حتى يتمكن النادي من المنافسة. في بطولات كرة القدم المختلفة.
مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية 2022
وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية 2022 قد بدأت سابقاً منذ تاريخ العاشر من يونيو من العام الحالي 2022 وبدأت الانتقالات في التقديم بين العديد من الأندية الأوروبية المختلفة، ونرفق أدناه جدول يوضح مواعيد التحويل كالتالي
|الدوري
|البداية
|النهاية
|الدوري الممتاز
|الجمعة 10 يونيو 2022
|1 سبتمبر 2022
|الدوري الالماني
|الجمعة 10 يونيو 2022
|1 سبتمبر 2022
|الدوري الفرنسي
|الجمعة 10 يونيو 2022
|1 سبتمبر 2022
|الدوري الإيطالي
|الجمعة 10 يونيو 2022
|1 سبتمبر 2022
|الدوري الاسباني
|الجمعة 10 يونيو 2022
|1 سبتمبر 2022
|الدوري الهولندي
|9 يونيو 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري الاسكتلندي
|9 يونيو 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري السويسري
|الجمعة 10 يونيو 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري التركي
|17 يونيو 2022
|8 سبتمبر 2022
|الدوري البلجيكي
|1 يوليو 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري البرتغالي
|1 يوليو 2022
|22 سبتمبر 2022
مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات العربية 2022
تم تحديد مواعيد الانتقالات الصيفية رسميًا في العديد من الدوريات العربية 2022، مثل الدوري السعودي والدوري المغربي، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم تحديد المواعيد في الدوريات العربية الأخرى مثل الدوري المصري والدوري القطري. الدوري، وفيما يلي جدول يوضح التواريخ على النحو التالي
|الدوري
|البداية
|النهاية
|الدوري السعودي
|28 يونيو 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري المغربي
|1 أغسطس 2022
|31 أغسطس 2022
|الدوري المصري
|لم يتم تحديده رسميا
|لم يتم تحديده رسميا
|دوري قطر
|لم يتم تحديده رسميا
|لم يتم تحديده رسميا
متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 ، وهي فترة خلال موسم كرة القدم يسمح فيها للاعبي كرة القدم بالتنقل بين أندية مختلفة سواء أوروبية أو عربية، وبالتالي يتم العمل على تسجيل لاعبين جدد ، وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر 2022 م .