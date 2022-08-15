متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 ، دائماً ما يثير الهام العديد من الأشخاص من عشاق ومشجعي لعبة كرة القدم بشكل خاص حول العالم بالتعرف على المواعيد والأوقات التي تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية للاعبين ، وعرف بين الجمهور المحب لكرة القدم باسم سوق الانتقالات الصيفية ، وصولاً لتعرف على أخبار اللاعبين ومواقع الانتقالات الخاصة بهم ، وهي فترة رسمية يتم فيها التعاقد مع اللاعبين من خلال اتفاقيات بين أندية أوروبية وأخرى عربية ، تابعوا معنا .

ما هي الانتقالات الصيفية

فترة الانتقالات الصيفية، أو كما تعرف بسوق الانتقالات الصيفية، وهي فترة خلال موسم كرة القدم يسمح فيها للاعبي كرة القدم بالتنقل بين أندية مختلفة سواء أوروبية أو عربية، وبالتالي يتم العمل على تسجيل لاعبين جدد، والمميز في سوق الانتقالات أنه مقسم إلى الفترة الأولى هي فترة الانتقالات الصيفية وهي الفترة التي تسبق بداية الموسم الكروي بالتحديد، أما الفترة الثانية فهي فترة الانتقالات الشتوية التي تأتي. في منتصف الموسم.

متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022

من المقرر أن ينتهي سوق الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر 2022 م، حيث أنه آخر موعد يتم فيه إغلاق جميع الانتقالات بين الأندية ويحظر انتقال اللاعبين. يشار إلى أن مواعيد التحويل تكون دائمًا سنويًا في الفترة ما بين يونيو وأغسطس في جميع البطولات الحالية. حول العالم سواء عربيا أو اجنبيا، وتجدر الإشارة إلى أن فترة الانتقالات الصيفية تشهد مجموعة كبيرة من الانتقالات التي تطبق بين أكبر الأندية في العالم وتحديدا بين الأندية الأوروبية حتى يتمكن النادي من المنافسة. في بطولات كرة القدم المختلفة.

مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية 2022

وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية 2022 قد بدأت سابقاً منذ تاريخ العاشر من يونيو من العام الحالي 2022 وبدأت الانتقالات في التقديم بين العديد من الأندية الأوروبية المختلفة، ونرفق أدناه جدول يوضح مواعيد التحويل كالتالي

الدوري البداية النهاية الدوري الممتاز الجمعة 10 يونيو 2022 1 سبتمبر 2022 الدوري الالماني الجمعة 10 يونيو 2022 1 سبتمبر 2022 الدوري الفرنسي الجمعة 10 يونيو 2022 1 سبتمبر 2022 الدوري الإيطالي الجمعة 10 يونيو 2022 1 سبتمبر 2022 الدوري الاسباني الجمعة 10 يونيو 2022 1 سبتمبر 2022 الدوري الهولندي 9 يونيو 2022 31 أغسطس 2022 الدوري الاسكتلندي 9 يونيو 2022 31 أغسطس 2022 الدوري السويسري الجمعة 10 يونيو 2022 31 أغسطس 2022 الدوري التركي 17 يونيو 2022 8 سبتمبر 2022 الدوري البلجيكي 1 يوليو 2022 31 أغسطس 2022 الدوري البرتغالي 1 يوليو 2022 22 سبتمبر 2022

مواعيد الانتقالات الصيفية في الدوريات العربية 2022

تم تحديد مواعيد الانتقالات الصيفية رسميًا في العديد من الدوريات العربية 2022، مثل الدوري السعودي والدوري المغربي، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم تحديد المواعيد في الدوريات العربية الأخرى مثل الدوري المصري والدوري القطري. الدوري، وفيما يلي جدول يوضح التواريخ على النحو التالي

الدوري البداية النهاية الدوري السعودي 28 يونيو 2022 31 أغسطس 2022 الدوري المغربي 1 أغسطس 2022 31 أغسطس 2022 الدوري المصري لم يتم تحديده رسميا لم يتم تحديده رسميا دوري قطر لم يتم تحديده رسميا لم يتم تحديده رسميا

متى ينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 ، وهي فترة خلال موسم كرة القدم يسمح فيها للاعبي كرة القدم بالتنقل بين أندية مختلفة سواء أوروبية أو عربية، وبالتالي يتم العمل على تسجيل لاعبين جدد ، وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر 2022 م .