متى ينزل ايفون 14 برو Max في الأسواق 2022

متى سيصدر iPhone 14 Pro Max ، وما هو سعره المتوقع بعد وقت قصير من صدوره ، وهل من الممكن الحجز قبل ذلك؟ تعتبر هذه الأسئلة من أهم الأسئلة التي طرحت خلال الفترة الحالية بعد أن أعلنت شركة آبل في الولايات المتحدة الأمريكية عن استعدادها الكامل لطرح iPhone 14 Pro Max في الأسواق بعد طرح iPhone 13 Pro خاصة في الدول العربية. مثل السعودية ، وقدمت معلومات طفيفة عن أبرز مواصفات iPhone 14 Pro Max التي تم توحيدها قبل طرحها في السوق.

متى سيخرج iPhone 14 Pro Max؟

تعد أجهزة iPhone من أهم الأجهزة الإلكترونية الحديثة والذكية التي يكتسبها الكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم نظرًا لقدرتها على العمل لساعات طويلة ودقة الكاميرا وكذلك سعة التخزين العالية. بعد أن نجح iPhone 13 Pro Max في النجاح في السوق المحلي والعالمي وتحقيق نسبة مبيعات عالية ، فإن السؤال الآن هو iPhone 14 Pro Max من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال شهر سبتمبر ، خاصة في الدول العربية.

لكن التاريخ قد يتغير ، وستعلن الشركة المصنعة للجوال الموعد رسميًا في الأيام أو الأشهر المقبلة ، ويمكن شراؤها بسعر نقدي أو بالتقسيط من خلال أماكن متخصصة في بيع الهواتف الذكية ، مثل مكتبة جيرر في السعودية. .

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد

السبب الرئيسي لنجاح الشركة حتى الآن هو اهتمامها بالحداثة والتطور ، حيث تم تطوير جميع الإصدارات السابقة من بعضها البعض ولها العديد من الميزات ، وذلك لجذب جماهير محبي الهواتف الذكية. أما عن أهم مواصفات الإصدار الجديد فهي كالتالي:

الإصدار الجديد متعدد النسخ كما حدث مع الإصدار السابق يمكن شراؤه بسعة 128 جيجا بايت أو سعة أكبر بمساحة 256 جيجا بايت أو النسخة الأعلى منه وهو 512 جيجا بايت أو الإصدار الذي حقق نجاحًا كبيرًا في محيط الدول العربية وهو إصدار 1 تيرابايت Top of the range.

وكلهم يدعمون الجيل الخامس ، بالإضافة إلى قوة الشاحن حتى عشرين واط كامل ، للشحن السريع ، ويحتوي الجهاز على عازل ضوضاء مميز عند استخدامه ، وفيما يتعلق بنظام التشغيل فهو iOS 16- التأكد من سرعة الجهاز أثناء الاستخدام وتثبيت الألعاب بمختلف أنواعها.