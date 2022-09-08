متى ينزل تحديث ios 16، يعتبر أحد الإصدارات التي توصف بانها فريدة من نوعها والحديثة الخاصة بأجهزة شركة أبل، ويمكن لمقتني اجهزة شركة أبل تحميل التطبيق الجديد على هواتفهم من مختلف دول العالم، ويذكر أن المطورين في مؤسسة أبل دومًا ما يجتهدون على تطوير إصدارات خاص بهواتف المؤسسة، وقد سبق وتم الإعلان عن تحديث التشغيل iOS 16 في الاجتماع الدوري المنعقد للمطورين.

ما هو إصدار iOS 16

إصدار iOS 16 هو أو أحد الإصدارات المتقدمة والحديثة لأجهزة Apple، ويمكن لمستخدمي هواتف Apple تنزيل الإصدار الجديد على هواتفهم من جميع أنحاء العالم، ويُذكر أن مطوري Apple يعملون دائمًا على تطوير إصدارات لأجهزة Apple. أجهزة الشركة، وتم الإعلان مسبقًا عن نظام تشغيل iOS 16 في المؤتمر السنوي للمطورين – WWDC 2022، ويجب الإشارة إلى أنه ليست كل أجهزة Apple متوافقة مع الإصدار الجديد، وهذا يرجع إلى نوع الهاتف المستخدم، حيث أن النسخة الحديثة تحتوي على مجموعة مميزة وواسعة من المزايا المختلفة التي يتمتع بها مستخدمي هواتف الشركة، وأهمها سرعة تطبيق العمل على الهاتف.

متى سيصدر تحديث iOS 16

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد تحديث iOS 16 الجديد، ولكن بالإشارة إلى العديد من مصادر الشركة، فمن المقرر إطلاقه قريبًا، وتحديداً خلال شهر سبتمبر الحالي، وستكون النسخة الجديدة متاحة لمختلف الفئات. مستخدمو هواتف آبل الحديثة، وتعتبر نسخة جديدة من تحديث iOS 16. iOS 16 ليس الإصدار الأول والوحيد الذي أعلنت عنه الشركة، حيث يضم مجموعة متخصصة من المطورين يعملون على تطوير إصدارات لأجهزة iPhone ومن ثم الإعلان عنها سنويًا.

كيفية تنزيل تحديث iOS 16

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تنزيل تحديث iOS 16 تتم من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي تساهم أخيرًا في توفر التحديث على الهاتف، مع ضرورة توافق التحديث الجديد مع نوع الهاتف، و يمكن تنزيل الإصدار باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى قائمة الإعدادات في هاتف المستخدم.

اذهب إلى القائمة العامة.

انقر فوق أيقونة تحديث البرنامج.

اختر رمز “التحديثات التلقائية”.

ابدأ لتنزيل تحديثات iOS.

قم بتثبيت تحديثات iOS.

الهواتف التي لا تدعم تحديث iOS 16

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك هواتف صادرة عن شركة آبل لا يمكنها دعم التحديث الجديد iOS 16 نظرا لقديم نسختها، ونوضح من خلال القائمة أدناه أسماء هذه الأجهزة على النحو التالي

هواتف iPhone 6s.

هواتف iPhone 6S Plus.

هواتف iPhone 7 Plus.

هواتف iPhone 7.

هواتف iPhone SE ذات الإصدار الأول.

هواتف iPhone X.

ما هي الأجهزة التي تدعم تحديث iOS 16

عند قيام المستخدم بتنزيل الإصدار الجديد وهو تحديث iOS 16، من الضروري مراعاة توافق كل هاتف من هواتف المستخدم مع الإصدار الجديد، ونوضح من خلال القائمة أدناه الأجهزة التي تدعم تحديث iOS 16 والتي جاءت على النحو التالي

آيفون 13

هواتف iPhone 13 Pro.

هواتف iPhone 13 mini.

هواتف iPhone 13 Pro Max.

هواتف iphone 12.

هواتف iPhone 12 mini.

هواتف iphone 12 pro.

هواتف iphone 12 pro max.

هواتف iphone 11.

هواتف iphone 11 pro.

هواتف iphone 11 pro max.

آيفون 7

هواتف iPhone 7 Plus.

هواتف iPhone 8.

هواتف iPhone 8 Plus.

هواتف iPhone X.

هواتف iPhone Xr.

هواتف iPhone XS.

هواتف iPhone XS Max.

هواتف iPod touch 7 من الجيل.

ميزات تحديث iOS 16 الجديد

يتمتع مستخدمو هواتف آبل بالعديد من المزايا المختلفة نتيجة القدرة على تنزيل التحديث الجديد على هواتفهم، حيث تتمتع الإصدارات المختلفة بالعديد من الميزات الرائعة، ونرفق فيما يلي أبرز مزايا تحديث iOS 16 الجديد على النحو التالي

ميزة الإخطار المخفية.

ميزة المراسلة الفورية.

إمكانية التراجع عن إرسال أي رسالة.

يوفر ميزة تغيير الخط.

التحكم في الإخطارات عبر شاشة القفل.

يقدم ميزة الحاجيات.

يوفر واجهة جديدة أكثر تطوراً.

يقدم ميزة الصوت المكاني.

يوفر برنامج لياقة بدنية رائع.

يقدم مجموعة رائعة من خدمات الطقس.

يدعم الذكاء الاصطناعي.

يوفر ميزة قراءة النصوص وترجمتها عبر الكاميرا.

يدعم خرائط العديد من الدول حول العالم.

وللمعلوم ان جميع هواتف أبل يتناسب مع الإصدار الجديد، ويرجع ذلك إلى نوع الجهاز الخاص بالمستعمل، حيث أن الإصدار الحديث يضم العديد من الخصائص الفريدة من نوعها ومجموعة كبيرة من الصفات المختلفة التي سوف يحصل عليها مستخدمون أجهزة الشركة، ومن أهمها سرعة عمل البرامج على الجهاز.