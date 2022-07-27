متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر ،تقوم وزارة البيئة بتوفير الدعم المادي لمربي المواشي المبتدئين، وينزل دعم المواشي الخاص بشهر سبتمبر أو شهر 12 يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر عام 2021، في الساعة 5:58 مساءً بتوقيت الرياض ، ويستحق الدعم من تقدم لديه جميع الشروط الخاصة التي قامت الوزارة بتحميلها عبر البوابة الإلكترونية الخاص بها، والهدف الأساسي من هذا الدعم هو التقدم نحو الاحسن بالمملكة .

متى سينخفض ​​دعم الثروة الحيوانية هذا الشهر

تدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة المبالغ المالية التي يتم صرفها شهريًا لدعم تربية المواشي وشراء الغذاء لها.

يتم صرف هذه المبالغ المالية على أساس شهري، ويتم تحديد منتصف كل شهر كتاريخ لصرف دعم الثروة الحيوانية.

قد يتغير هذا التاريخ بضعة أيام في حالة العطلات الرسمية أو عطلات نهاية الأسبوع.

يتم إسقاط هذا الدعم في حساب المستفيدين كل شهر في التاريخ المحدد.

شروط الحصول على دعم الثروة الحيوانية

يشترط في كل من يربي مواشي في المملكة العربية السعودية ويرغب في الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه بطاقة حركة في المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب ألا يكون مقدم الطلب بالفعل مربي مواشي صغير.

يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً للعمل في القطاعين العام أو الخاص.

لحمل بطاقة صحية.

وبالمثل، يجب ألا يكون مقيمًا دائمًا في الملاجئ أو محتجزًا أو مسجونًا.

يجب أن تلتزم جميع المواشي التي يربيها بجميع الإجراءات الفنية والصحية وأن تكون معتمدة من وزارة الزراعة.

أن تكون مسجلاً في البوابة الإلكترونية ولديك حساب مصرفي قائم.

يجب أن يرافق طلب الدعم على البوابة أو أي من تطبيقات الهاتف المحمول.

يجب أن يكون المستفيد من الدعم موجودًا داخل حدود المملكة طوال فترة تلقي الدعم.

طرق الاستعلام عن مواعيد صرف دعم الثروة الحيوانية

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بتفعيل الخدمة للاستعلام عن موعد صرف الدعم المقدم لمربي المواشي من خلال الآتي

في البداية يمكنك الاتصال بالرقم المخصص للخدمة وهو 19930.

اتصل بوزارة الزراعة على الرقم 8002472220.

تتم الاستفسارات من خلال الحساب الرسمي لخدمات المستفيدين بوزارة الزراعة

استعلام عن الدعم عبر منصة أنعام الإلكترونية.

خطوات الحصول على الدعم من منصة أنعام

يمكن لأي شخص الآن الاستفسار عن منصة أنعام الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي للوزارة

سجّل الدخول إلى برنامج دعم الثروة الحيوانية.

كتابة جميع بيانات المستفيد بشكل صحيح وتحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تم إرسال الطلب.

ستتم ة الطلب من قبل الجهات المختصة لحين الموافقة على الرد.

خطوات لتحديث دعم الثروة الحيوانية

ناشدت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المستفيدين من برنامج دعم الثروة الحيوانية للدخول إلى منصة أنعام وتحديث بياناتهم. وأكدت الوزارة أنه يتم تقديم الدعم في حالة تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

تم إدخال خدمة الدعم لمربي الماشية الشباب.

بعد ذلك، سيتم تسجيل دخولك إلى منصة أنعام الإلكترونية وإدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

بعد التحقق من صحة البيانات، انقر فوق كلمة تحديث البيانات.

المبلغ الذي يتم صرفه لدعم المواشي في المملكة العربية السعودية ليس كمية واسعة، ويعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل مثل نوع الماشية التي يقوم الشخص بالقيام بإنتاجها، وكذلك يجب ألا يتجاوز الراتب العام للعائلة 6000 ريال سعودي في حال كانت مكونة من فردين نسأل الله لكم التوفيق.