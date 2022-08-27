متى ينزل دم الحمل خارج الرحم، في الحمل الاعتيادي تبدأ مغامرة الحمل عندما يقوم الحيوان المنوي بتغذية البويضة البالغة وينتج عنه بويضة ملقحتان، في الحمل الاعتيادي تنتقل هذه البويضة الملقحة عبر قناة فالوب إلى مكن كيس الرحم حيث تكمل عملية الانغراس وتتطور إلى أن تصبح جنين نامي.

متى يخرج دم الحمل من الرحم

قد لا يكون الطبيب قادرًا على تحديد حدوث الحمل خارج الرحم أو ليس من خلال الفحوصات الطبية، ولكن من الممكن تأكيد ذلك من خلال الموجات فوق الصوتية.

ومن الجدير بالذكر أن الحمل خارج الرحم قد يحدث وتشعر المرأة ببعض الأعراض مثل المغص والغثيان والقيء بالإضافة إلى الشعور بالتعب والتعب.

وبذلك يخرج الدم من الرحم خلال الأشهر الأولى من الحمل، لذلك يجب على المرأة المتابعة مع الطبيب بشكل دوري وإجراء الفحوصات والفحوصات اللازمة.

أسباب الحمل خارج الرحم

بعد معرفة الجواب عند خروج دم الحمل خارج الرحم، نذكر أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الحمل خارج الرحم، ومن أبرزها ما يلي

الحمل في سن أكثر من 35 سنة.

يزيد وجود عيب في قناة فالوب من فرص حدوث الحمل خارج الرحم.

مرض التهاب الحوض الذي يسببه عامل وراثي.

التدخين أيضًا، حيث أظهرت الدراسات أن النساء المدخنات أكثر عرضة للحمل خارج الرحم مقارنة بالنساء الأخريات غير المدخنات.

تخضع المرأة لعمليات جراحية سابقة لعلاج مشكلة الحمل خارج الرحم.

عملية ربط الرحم بحيث يمكنك منع الحمل خاصة عند فشل هذه العملية.

إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية في قناة فالوب في الماضي.

موانع الحمل لا تعمل بشكل صحيح.

على الرغم من أن اللولب وسيلة فعالة لمنع الحمل، إلا أن استخدامه يمكن أن يسبب الحمل خارج الرحم.

باستخدام جهاز خصوبة يسمى IVF.

يمكن أن تسبب الأدوية التي تحفز الإباضة حدوث حمل خارج الرحم بشكل كبير.

أعراض الحمل خارج الرحم

خلال الأسابيع الأولى من الحمل، قد تشعر المرأة ببعض الأعراض التي تجعلها تشتبه في وجود حمل خارج الرحم، وتشمل هذه الأعراض

الشعور بالألم في أجزاء مختلفة من الجسم.

يُطلق على القيء والغثيان، خاصة في الصباح، اسم غثيان الصباح.

من أولى الأعراض التي تشعر بها المرأة في حالة الحمل خارج الرحم النزيف المهبلي بالإضافة إلى الشعور بألم في الحوض.

الشعور بألم شديد في البطن.

ضعف عام في الجسم، وكذلك الشعور بالتعب والضغط.

إذا انفجرت الكتل داخل قناتي فالوب، فقد تعاني المرأة من نزيف حاد، ويلزم التدخل الطبي.

ألم في أسفل الظهر، وكذلك في الذراعين والرقبة.

تشخيص الحمل خارج الرحم

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تشخيص الحمل خارج الرحم، بما في ذلك ما يلي

الفحص الهرموني

يشير انخفاض هرمون البروجسترون إلى وجود حمل خارج الرحم ووجوده في قناتي فالوب.

الموجات فوق الصوتية

عادة ما تستخدم الموجات فوق الصوتية للكشف عن الحمل وسماع دقات قلب الجنين. كما أنه يستخدم للكشف عن هرمونات الحمل ونسبتها. كما أنها تستخدم للكشف عن الحمل خارج الرحم.

جراحة المناظير

تستخدم هذه الميزة عن طريق التخدير العام حيث يتم تصوير قناة فالوب بالإضافة إلى عنق الرحم حتى يتمكن الطبيب من تأكيد وجود حمل خارج الرحم من عدمه.

تحليل الدم

في حالة عدم إمكانية معرفة وجود حمل خارج الرحم باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، يتم إجراء فحص دم لمعرفة نسبة هرمون قوات حرس السواحل الهايتية، والتي تكون مرتفعة أثناء الحمل.

مضاعفات الحمل خارج الرحم

لا يمكن تأكيد مضاعفات الحمل خارج الرحم، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومنها ما يلي

إذا تم تشخيص الحالة على أنها حمل خارج الرحم، فيجب وضع المرأة تحت المراقبة الدقيقة حتى لا تتفاقم الحالة.

في بعض الحالات، قد يكون التدخل الجراحي مطلوبًا. بعد هذا النوع من الحمل، تتراوح نسبة حدوث الحمل الطبيعي من 80٪ إلى 88٪، بينما تتراوح نسبة حدوث الحمل خارج الرحم بين 4 إلى 5٪.

انفجار قناتي فالوب وهذا يمكن أن يسبب نزيفًا حادًا قد يؤدي إلى الوفاة.

قد يكون للحمل خارج الرحم تأثير نفسي على المرأة وقد يسبب لها الاكتئاب بسبب الأحداث المزعجة التي تمر بها، وقد يؤثر ذلك أيضًا على زوجها، لذلك يجب تقديم الدعم النفسي لها من قبل الأشخاص المحيطين بها.

الفرق بين الحمل الطبيعي والحمل خارج الرحم

هناك فرق بسيط بين الحمل خارج الرحم والحمل الطبيعي. سنتعرف عليها من خلال ما يلي

في الحمل الطبيعي تكون البويضة داخل الرحم حيث تعمل على حمايتها حتى موعد الولادة.

يبقى الحمل في قناة فالوب إذا حدث خارج الرحم وقد يسبب مشاكل خطيرة تهدد الحياة مثل النزيف الحاد.

نظرًا لأنه يسبب ضغطًا على قناة فالوب، يوصى بالذهاب إلى الطبيب في حالة شعورك بأي من المذكورة أعلاه والتي تشير إلى الحمل خارج الرحم.

علاج الحمل خارج الرحم

للمحافظة على صحة المرأة الحامل وحمايتها من النزيف يجب التخلص من الحمل خارج الرحم باتباع الطرق التالية

علاج بالعقاقير

يلجأ الطبيب إلى وصف الأدوية التي تمنع نمو الجنين والتي تعمل على التخلص من الحمل الذي ينمو خارج الرحم حتى لا يتسبب في حدوث نزيف.

العلاج الجراحي

يلجأ الطبيب لإجراء عملية طارئة لإزالة أو إصلاح قناتي فالوب.

جراحة المناظير

يتم إجراء هذه الجراحة من خلال شق صغير في البطن لعلاج قناتي فالوب أو إزالتها.

نصائح لتجنب الحمل خارج الرحم

هناك العديد من النصائح والإرشادات التي يمكنك اتباعها لتجنب حدوث الحمل خارج الرحم، ومن أهمها ما يلي

من العوامل التي تساهم في حدوث الحمل خارج الرحم الالتهابات التي تنتج عن الجماع، لذلك يجب علاجها لتجنب هذه المشكلة.

في حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بأمراض جنسية يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يجب استخدام الواقي الذكري خلال هذه العملية.

لمنع حدوث الحمل خارج الرحم، يجب إجراء الفحوصات والاختبارات الطبية، خاصة بعد انتهاء الدورة الشهرية.

الامتناع عن التدخين إذا كانت المرأة تخطط للحمل.

استخدم وسيلة مناسبة لمنع الحمل بعد استشارة الطبيب.

يجب عليكِ المتابعة مع طبيبك بانتظام منذ بداية الحمل.

عندما يكون هناك عدوى في الجهاز التناسلي، مثل السيلان، يجب تناول الأدوية المناسبة لعلاج هذه الحالة لتجنب الحمل خارج الرحم.

في حالة حدوث حمل خارج الرحم في وقت مبكر، يجب استشارة الطبيب حول مدة الانتظار حتى حدوث الحمل مرة أخرى، وعادة ما يوصي الأطباء بالانتظار لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، حسب حالة المرأة.

مجموعة كبيرة من السيدات قد يحدث لديهنّ لبس في التخصيص بين دم الطمث والدم الذي يخرج بسبب حدوث الحمل خارج منطقة الرحم، وذلك لعدم معرفتهم اللازمة بالفرق بين دم الدورة ودم الولادة خارج الرحم المعروف.