متى ينزل مسلسل اجمل منك

الجميع يتساءل عن موعد تنزيل حلقات مسلسل “أجمل منك” الذي بدأ عرضه هذا الصيف وهو بطولة الممثلة الجميلة جيمري بايسال التي قدمت أعمال فنية كوميدية ورومانسية بأدوار مختلفة مع العديد من الأبطال الممحبوبين، لذلك سوف نقدم لكم كل المعلومات التي تريدونها عن المسلسل وموعد تنزيل حلقاته.

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وفيما يلي أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل التركي أجمل منك

اسم المسلسل اجمل منك.

الاسم باللغة التركية Senden Daha Güzel.

نوع المسلسل رومانسي كوميدي.

بلد التقديم تركيا.

بلد الانتاج تركيا.

تاريخ بدء التصوير 23 مايو 2022 م.

موعد البث 7 يونيو 2022.

قناة العرض قناة فوكس التركية.

إخراج دينيس كولوس.

بقلم عائشة أونير كوتلو.

بطولة سيمري بيسل، بوراك سيليك.

قصة المسلسل أجمل منك

تدور أحداث مسلسل أجمل منك حول إطار رومانسي كوميدي درامي يتعلق بطبيبة جميلة تدعى إيفسون، ومكان عملها أحد مستشفيات مدينة غازي عنتاب، وفي هذه الأثناء يحدث صدام كبير جدًا بينها وبين البلاستيك. جراح من اسطنبول يتسبب في نشوب قصة حب بينهما، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها، قرروا البقاء معًا، والجدير بالذكر أن المسلسل يحتوي على العديد من اللقطات الكوميدية المضحكة.

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متى سيصدر المسلسل أجمل منك

سبق لمسلسل “أجمل منك” بث حلقاته الأولى، حيث يذاع كل ثلاثاء الساعة الثامنة مساءً حصريًا على قناة فوكس التركية، وبعد ساعات قليلة من العرض، ستعرض منصة Love Story الإلكترونية. ترجمة الحلقة وبثها حصريًا على الموقع، وقبل بث الحلقة يتم بث بعض الإعلانات التشويقية المترجمة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل “أجمل منك”

بعد أن تعرفنا على إجابة السؤال متى سيصدر مسلسل “أجمل منك”، سنتعرف من خلال الجدول التالي على مواعيد عرض المسلسل على قناة فوكس التركية

اسم المسلسل عرض تاريخ البدء موعد عرض الحلقات باللغة التركية موعد الحلقات باللغة العربية قنوات الناقل أجمل منك مسلسل “Senden Daha Güzel” تم عرضه في 7 يونيو 2022 م. تبدأ الحلقات كل ثلاثاء الساعة 800 مساءً. سيتم عرضه مترجمًا إلى اللغة العربية بعد منتصف ليل الثلاثاء على موقع Love Story. قناة فوكس التركية.

أبطال المسلسل أجمل منك

ومن أهم وأبرز أبطال مسلسل أجمل مناك ما يلي

البطل، بوراك سيليك، يلعب دور أمير.

البطلة، جمر بييسال، تلعب دور إيفسون.

الممثلة Ebru Kondobeoglu التي تلعب دور والدة البطلة Pervin.

الممثلة سيفينش أربولاك بدور سربيل.

الممثل جيم كورت أوغلو بدور فيردي.

الممثلة بيرات يلمز بدور كايا.

الممثل أوزان كايا أوكتو يلعب سيم.

الفنان بيريل كولكو بدور بوركو.

الممثلة مورفي شين بدور Benor.

الفنان بهار عسير في دور كنان.

الممثلة توجشي كومارال في دور صفارة الإنذار.

برومو مسلسل اجمل منك

يمكنكم مشاهدة برومو مسلسل “أجمل منك” في الفيديو التالي

إلى هنا أعزاءنا الزوار نكون قد ختمنا هذا المقال الذي وضحنا به قصة مسلسل “أجمل منك” وأبطاله وموعد نزول حلقاته كاملة وتفاصيل أخرى عديدة، للمزيد من التفاصيل والمواضيع الشيقة تفضلوا بزيارة موقعنا عرب اليوم.