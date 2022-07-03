متي ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الدبلوم الفني ينتظرون نتائجهم النهائية على أحر من الجمر، بعد الاعلان من قبل وزارة التعليم عن الانتهاء من التصحيح وتدقيق الدرجات للدبلوم الفني، والبدء في تجميع النتائج النهائية، وحسب ما صرح بأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي.

متي ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

حسب ما صرحت بعض المصادر من وزارة التربية والتعليم عن الاعلان عن نتائج الدبلومات الصناعي والتجاري والفندقي، سييتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، وذلك فور الانتهاء من عمليات التدقيق من كافة اللجان، والاعتماد الرسمي من قبل وزير التعليم، كما وسيتم توفير الحصول على النتيجة من قبل الموقع الرسمي لوزارة التعليم من هنا .

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كان من المقرر بان يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاعتماد من وزير التربية والتعليم، كما وأعلنت وزارة التعليم عم نتيجة الدبلوم الثانوي بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وبينت بعض الصحف بأن نسبة النجاح عالية جدا، وتقدر ب90%، وتم تنزيل النتيجة فور اعتمادها من قبل الوزارة ويمكن فحص نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من هنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الموقع الرسمي للوزارة،وذلك من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، وقم باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ثم اضغط على الإطلاع على النتيجة

بعد ذلك قم بالتسجيل عن طريق الجميل

ثم اضع رقم الجلوس الخاص بك

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل ساعات من الأن من يوم الأحد الثالث من يوليو عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية اليوم، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، كما أتاحت القدرة لكافة الطلاب معرفة نتائجهم من خلال موقع الوزارة الرسمي.