متي معرض الكتاب في الكويت 2022 ، قد أثار الهام العديد من الافراد ممن يهتمون بمعرض الكتاب داخل دولة الكويت حول التعرف على الموعد الذي يتعلق بتاريخ معرض الكتاب ، كما قامت دولة الكويت بإطلاق معرض الكتاب الدولي بعد تعليقه مدة عامين نتيجة ظهور جائحة كورونا والتي احتلت جميع مناطق البلاد في ذلك الوقت ، وهذا المعرض عدد من الدول العربية دون استثناء ، تابعوا معنا .

معرض الكويت الدولي للكتاب

معرض الكويت الدولي للكتاب هو أحد المعارض السنوية التي تقام تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أكبر المعارض بعد معرض القاهرة للكتاب، ويشتمل هذا المعرض على الكثير من الأنشطة المتعددة والمعارض التشكيلية، حيث يقام في منطقة مشرف، وخاصة في معرض الكويت الدولي، والذي يتكون من 6 قاعات كبيرة ومكيفة الهواء.

ما هو موعد معرض الكتاب في الكويت

قرر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إطلاق فعاليات الدورة 45 لمعرض الكتاب بالكويت في الفترة من 16 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2022 م. ولتحديد أفضل كاتب لهذا العام الجدير بالذكر أن الكويت أقامت معرض الكتاب بمشاركة العديد من دور النشر المحلية، وذلك لمنع انتشار جائحة كورونا في البلاد، وطالب العديد من المثقفين بالعودة. إلى المعرض مع اتخاذ جميع الاحتياطات.

ملامح معرض الكويت الدولي للكتاب

يعد معرض الكويت الدولي للكتاب من أهم الأحداث التي تقام في الدولة، لذلك نجد أن هذه الدول مهتمة جدًا بهذا النوع من المعارض، ومن أهم مميزات معرض الكويت الدولي للكتاب ما يلي

يمكن لأي شخص حاضر في معرض الكتاب التعرف على جميع الإصدارات الحديثة وأخذ المنشورات المناسبة له.

يمنح المعرض الكثير من الناس للتعرف على المعلومات والثقافات الجديدة ؛ وبذلك توسع دائرة معارفه.

يسمح المعرض للناس بالحصول على نسخ من الكتاب الأصلي وإصدارات من الكتاب، وهي سمات خاصة للكتب الكبيرة.

والمعرض من المعارض التي تحتوي على عدد كبير من الكتب المعروضة بالإضافة إلى الكتب ذات النسخ النادرة.

تواصل مع معرض الكتاب بالكويت

طورت إدارة معرض الكتاب عدة طرق للتواصل معهم للاستفسار ومعرفة ما يدور في المعرض لهذا العام، وطرق التواصل مع إدارة معرض الكتاب في الكويت كالتالي

يمكنك زيارة معرض الكتاب الموجود في أرض المعارض في منطقة مشرف.

التواصل من خلال أرقام هواتف الدائرة 22641079 – 22630591-22630749.

يمكن إرسال الاستفسارات إلى [email protected]

متي معرض الكتاب في الكويت 2022 ، ويمكنك المشاركة في هذا المعرض من خلال رابط الكتروني يتم توفيره من خلال تقديمه عبر صفحتهم الرسمية ، تقام تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ومن أكبر المعارض بعد معرض القاهرة للكتاب .