متي نزول الدعم السكني شهر ذو القعدة 1443هـ وكيفية الاستعلام بالخطوات وزارة الاسكان توضح

الدعم السكني لشهر ذي القعدة 1443 من أكثر المواضيع التي نوقشت هذه الأيام السؤال عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر ذي القعدة 1443 هـ حسب وزارة الإسكان في قدمت المملكة العربية السعودية خدمة الدعم السكني لمساعدة المواطنين الذين ليس لديهم أي سكن خاص بهم أو مسجل باسمهم لدى الوزارة ، وتعمل الحكومة السعودية جاهدة باستمرار على تقديم كل الدعم المادي والسكني والمعنوي لها. مواطنين حتى يتمكنوا من العيش براحة وأمان داخل وطنهم الحبيب.

خطوات الاستعلام عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر ذي القعدة 1443 هـ

الوصول المباشر إلى رابط المنصة سكني البريد الإلكتروني الرسمي.

البريد الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل مستخدم على منصة سكني”.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة منك على المنصة ، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور واسمك الكامل.

تحقق من الكود البشري عن طريق كتابته في الحقل الخاص به وإكمال باقي البيانات بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل” ، وسيتم إدخالك في الصفحة الرئيسية للموقع ، والتي من خلالها اختر أيقونة “استفسار”.

بمجرد النقر فوقه ، سيتم فتح صفحة تحتوي على جميع البيانات حول مبلغ دعم الإسكان الخاص بك.

موعد إيداع دعم السكن 1443 هـ لشهر ذي القعدة

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية موعدًا لإيداع الدعم السكني ، والذي يصرف بشكل دوري شهريًا ، ويكون في الثالث والعشرين من كل شهر ميلادي بالنسبة إلى تاريخ الإيداع. الإيداع يقع يوم الجمعة أو السبت. يتم تقديمها أو تأخيرها ليوم واحد لأن يومي الجمعة والسبت هما عطلتان نهاية الأسبوع الرسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الدعم السكني السعودي