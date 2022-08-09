متي يشارك أكرم توفيق في مباريات الأهلي ..ِسواريش يحسم الأمر

اقترب الدولي أكرم توفيق، نجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباريات ريد جيني المقبلة في الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

أكرم توفيق أكمل مؤخرًا برنامجه العلاجي واللمسات الأخيرة التي تفصله عن نهاية التصفيات للعودة إلى تدريب المجموعة بالكامل في النادي الأهلي ثم الاستعداد للمشاركة مرة أخرى في مباريات الأهلي المقبلة.

ويدرس البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استخدام أكرم توفيق في أجزاء من مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المصري، حيث أن رغبة الخواجة هي ترك اللاعب كطرف. لاعب. بديلا في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات هذا الموسم.

يواصل فريق الأهلي استعداداته القوية للمباراة المقبلة أمام نادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن والمقرر لها غدا الأربعاء، الساعة 900 مساء، على ملعب “برج العرب”. كجزء من اليوم 30 من المسابقة المحلية.