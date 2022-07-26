متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444 أغسطس 2022 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن مَوعِد الصرف

مَتَّى سينخفض ​​التأمين الاجتماعي المطور، محرم 1444، أغسطس 2022، تساءل كثير من المستفِيْدين عن مَوعِد تخفِيْض التأمينات الاجتماعية المطورة لعام 1444 هـ لشهر أغسطس من عام 2022 د. يتأخر راتب الضمان الاجتماعي للمستفِيْدين مما يسبب لهم القلق لأنهم فئة فقيرة بحاجة ماسة إلى المال. برنامج الضمان الاجتماعي هُو راتب شهري تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة للفئات الاجتماعية الفقيرة فِيْ محاولة لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية.

تاريخ وصول الضمان الاجتماعي متطور 1444 هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السَعُودِيْة مَوعِدًا محددًا لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر، وسيكون هذا اليوم هُو الأول من كل شهر ميلادي جديد. لذلك، من المقرر صرف راتب الضمان فِيْ الأول من أغسطس المقبل لعام 2022 م الموافق الثالث من محرم لعام 1444 هـ، ولكن كتحذير، قد يتغير راتب الضمان بمصادفة ذلك. يتزامن يوم التغيير مع الجمعة أو السبت، لذلك يتم تقديمه يوم الخميس أو يتأخر إلى الأحد لأن الجمعة والسبت من العطلات الأساسية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسباب تأخير تخفِيْض الراتب التي وضعها الضمان الاجتماعي

قد يشتكي بعض الأشخاص من تأخير تخفِيْض راتب الضمان الاجتماعي، وهناك بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تأخير تخفِيْض الراتب، ومنها ما يلي –

هناك بعض مجموعات المستفِيْدين الذين لا يسجلون دخلهم بدقة، أو يزورون قيمة الدخل أو يدخلون نصف القيمة فقط.

سبب شائع آخر هُو أن عدد أفراد الأسرة تمت كتابته بشكل غير صحيح وتم إدخال البيانات بشكل غير صحيح.

وجود عقارات ووحدات سكنية للمستفِيْد أو سيارته الخاصة ولم تكن الوزارة على علم بها أو أن لها أصولاً قديمة.

كل هذه الأسباب تؤدي إلى عدم وصول ضمان الراتب إلى المستفِيْد، ولهذا السبب نصحنا أكثر من مرة باتباع جميع شُروطْ الأهلية، ومن أهم الشُروطْ كتابة بياناتك بشكل صحيح دون أي احتيال وة. أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أخطاء فِيْ البيانات.

كيف أضيف مولودًا جديدًا إلى الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية. أضف رقم الهُوية الوطنية. أدخل كلمة المرور. اضغط دخول. ثم تفتح البوابة معك. انقر فوق الخدمات الإلكترونية. ستظهر خدمة إدارة الشركات التابعة أمامك. انقر فوق أيقونة الإرسال الآن. ستظهر لك جميع الشُروطْ والأحكام لقبولها. انقر فوق إضافة طفل حديث الولادة. تمت إضافة كافة البيانات الخاصة بالوظيفة الجديدة بنجاح. انقر فوق {التالي. تقديم المستندات الخاصة بتسجيل الأسرة وشهادة الميلاد. انقر فوق تحميل المستندات. قم بتقييم الخدمة وانقر فوق حفظ.