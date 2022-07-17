مثل المحَلْات.. خطوات تحضير صلصة الورشستر

صلصة ورسيستيرشاير من الأطباق الجانبية الشعبية التي يحبها الجميع بالإضافة إلى أطباق الطعام المختلفة. يتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع البرغر والعديد من الأطعمة الأخرى والسندويشات اللذيذة. بدلاً من شراء الصلصا الجاهزة، يمكنك صنعها بنفسك فِيْ المنزل بنفس الطريقة. يتم تحضيره فِيْ مطاعم رائعة، وإليك المكونات اللازمة لعمل صلصة ورشيسترشاير بالإضافة إلى خطوات التحضير.

مكونات صلصة رسيستيرشاير

تتكون صلصة ورشيسترشاير من مجموعة من المكونات البسيطة التي يجب تحضيرها فِيْ البداية قبل البدء بخطوات صنع صلصة ورسيستيرشاير، وهِيْ كالتالي

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف كوب شراب ذرة مطحون.

ثلاثة أكواب من الخل الأبيض.

نصف كوب خل عنب.

كوبان من الماء.

قطع ليمون إلى شرائح رفِيْعة.

نصف كوب عصير برتقال طازج.

ملعقتان زيت زيتون.

نصف كوب تمر هندي.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المبشور.

قطعتان من البصل المفروم ناعماً.

ربع كوب من الأنشوجة المعلبة.

رشة من القرنفل.

ربع كوب صلصة طماطم.

كيفِيْة صنع صلصة رسيستيرشاير

لتحضير صلصة ورشيسترشاير فِيْ المنزل، يجب اتباع الخطوات التي تتبعها المطاعم الشهِيْرة عند تحضير الصلصة، وهِيْ كالتالي