مجاعة فِيْ 2023.. منظمة دولية تطلق تحذيرا قويا!

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة من مجاعة عام 2023 بسبب حظر تصدير الأسمدة.

وقال جوتيريس إنه يجب ضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية دون قيود.

جاء ذلك على هامش ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقد طمأن مسؤول الأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب، التي استؤنفت مؤخرًا بموجب اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بهدف التخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة.

يشار إلَّى أن أول سفِيْنة حبوب غادرت أوائل أغسطس من ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة لضمان مرور آمن عبر البحر الأسود.

أدى الُغُزو الروسي لأوكرانيا إلَّى تفاقم التوتر فِيْ أسواق الغذاء العالمية، وقررت معظم دول العالم تقييد صادرات المواد الغذائية والسلع الأساسية، بما فِيْ ذلك الأسمدة.