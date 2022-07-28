مجاملة الأهلي.. والهلال يتعرض لـ”أكبر ظلم قانوني” فِيْ قضية النقاز

فِيْ الوقت الحالي، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء تصريح نادي الزمالك المصري، بشأن “علاقته التعاقدية” مع الظهِيْر الأيمن التونسي حمدي النقاز، لاعب الأهلي السابق.

وأعلن الزمالك فِيْ وقت متأخر من مساء الأربعاء، “إنهاء” عقد النقاز، مقابل عودة اللاعب الذي سلم العقد الذي حصل عليه من النادي، بتوظيفه فِيْ صيف 2022، والإدارة. بدوره تنازل عَنّْ الشكوى لـ “الفِيْفا”.

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وأثار هذا التصريح جدلًا فِيْ المجتمع الرياضي، حيث أوضح أن النجم التونسي كان متاحًا للمنتخب المصري، عَنّْدما عينه الأهلي، فِيْ أكتوبر 2022، خارج المَوعِد النهائي للتسجيل الرسمي ؛ على افتراض أنه لاعب حر.

حينها شارك حمدي النقاز مع الأهلي ضد الهلال، فِيْ المباراة التي انتهت (1-1)، فِيْ منافسات الدوري السعودي للمحترفِيْن، لكن الزعيم قدم شكوى إلَّى لجنة التأديب والأخلاق. الذي تم رفضه رسميًا.

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وفِيْ هذا السياق، كشف القانوني فهد بربعة أن تصريح الزمالك أقوى دليل على عدم صحة عقد الأهلي مع النقاز، خارج فترة التسجيل الرسمي.

وأكدت بربا فِيْ تغريدة عبر حسابها على تويتر أن النقاز أعلن رسميا تعاقده مع نادي الزمالك فِيْ سبتمبر 2022، بينما أغلق السوق الصيفِيْ فِيْ السعودية فِيْ 31 أغسطس.

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وأضاف “هذا أكبر دليل على أن النجم التونسي كان تحت تصرف الزمالك عَنّْدما أغلقت فترة الانتقالات فِيْ السعودية”.

وشدد فهد بربعة على أن أهم شرط لتوظيف لاعب مجاني هُو عدم ارتباطه بعقد مع أي ناد قبل غلق فترة الانتقالات فِيْ بلد الفريق الجديد الذي انضم إليه اللاعب.

لذلك كان يجب منح الهلال نقاط المباراة كاملة وخصم نقاط من الأهلي فِيْ الدوري. لتورط لاعب بشكل غير قانوني.