“مجاملة النصر”.. خبير تحكيمي يفاجئ الشارع السعودي من لقاء التعاون

أثارت قرارات التحكيم فِيْ النصف الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم على نادي النصر، أمام التعاون، مساء اليوم السبت، جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فوزه الأول، فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الوحدة (1-0).

“بإذن من النصر” .. خبير تحكيم يفاجئ الشارع السعودي من لقاء التعاون

تداول قطاع كبير من مشجعي الشارع الرياضي السعودي، منذ فترة، بعض قرارات التحكيم المثيرة للجدل فِيْ مباراة النصر والتعاون، حيث يعتقد البعض أن الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَن أورتيجا “جمّل” الضيوف، فِيْ أول 45 دقيقة من المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” رأي خبراء التحكيم السعودي فِيْ مقطعين تحكيم، مما أثار الجدل بين جماهِيْر منافسي النصر

– تدخل برازيلي تفاجأ كثير من الناس بعدم حصول النجم البرازيلي لويس جوستافو على بطاقة حمراء مباشرة فِيْ الدقيقة الثالثة من مباراة التعاون، خاصة وأن الحكَمْ البيروفِيْ أورتيجا لم يعط بطاقة صفراء أو رد. لتكنولوجيا الفِيْديو.

وأوضح المحلل التحكيمي سعد الكثيري من القناة 24 الرياضية أن الحكَمْ كان يجب أن يظهر بطاقة حمراء ضد جوستافو بسبب “اللعب العَنّْيف والإفراط فِيْ استخدام القوة”.

عدوان عَنّْيف أصدر الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَن أورتيجا بطاقة صفراء فقط فِيْ وجه النقيب عبد الله مادو، ووافق عليها المحلل التحكيم قاسم حمزة من الرياضيين، الذي أوضح أن قائد النصر قد أهمل بالفعل تدخله، لكن لم تكن هناك نية.