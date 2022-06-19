مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عام

ثقافني يقدم لكم جميع القنوات المفتوحة التي تبث مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً. الأحد 19 يونيو 2022 ، ويلعب الفريقان في نهائي كأس آسيا ، حيث يقترب الفريق الأوزبكي من أن يصبح أول فريق يرفع الكأس القارية للمرة الثانية ، فيما يسعى المنتخب السعودي للفوز بلقب كأس آسيا. الكأس للمرة الأولى بعد الانتهاء من المركز الثاني مرتين ، وفي سطور هذه المقالة نراجعكم تاريخ بدء المباراة والقنوات التي تحملها مجانًا.

في تاريخ المواجهات بين الفريقين ، تمكن المنتخب السعودي من هزيمة حامل اللقب أوزبكستان 1-0 في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2020 ، كما التقى الفريقان في بطولة ودية في دبي. كما فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ، ويسعى في مباراة اليوم للفوز والفوز بهذه البطولة ، وصل المنتخب الأوزبكي للنهائي بعد فوزه في ربع النهائي على حساب المنتخب العراقي ، وفي مباراة نصف النهائي ، وتغلب المنتخب الياباني على عقبة المنتخب الياباني. بعد فوزه على حساب فيتنام في ربع النهائي ، وفي نصف النهائي ، تغلب على عقبة المنتخب الأسترالي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 سنة

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأوزبكي ، مساء اليوم الأحد ، التاسع عشر من الشهر الجاري ، حيث يشارك الفريقان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة. وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين ، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا في الإمارات وسلطنة عمان ، يشار إلى أن المنتخب السعودي خسر في نهائي البطولة. البطولة العام الماضي ضد أستراليا.

القنوات التي بثت مباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 سنة

يمكن لعشاق وجماهير جولة الساحرة مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان ، عبر عدد من القنوات الرياضية التي أعلنت عن بث أحداث هذه المباراة. سمير اليعقوبي ، وسيذاع على قناة beIN Sports AFC HD مع تعليق المعلق الصوتي عصام الشوالي ، وسيذاع على القناة الرياضية السعودية SSC7 HD مع تعليق عبدالله الحربي.

القنوات المفتوحة التي بثت مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا

تعرف على تردد قناة SSC7 HD الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان على الأقمار الصناعية عبر سات ونايل سات.