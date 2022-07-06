مجدداً لبنان يدخل العتمة الشاملة

دخل لبنان فِيْ الظلام الدامس مجددًا بعد أن توقفت الشركة المشغلة للمحطتين الرئيسيتين عَنّْ تشغيلهما احتجاجًا على عدم سداد مستحقاتها.

أعلنت شركة “بريمسوث” التي تدير مصنعي دير عمار والزهراني، توقفها عَنّْ العمل مساء الأربعاء، بسبب عدم سداد مستحقاتها المتراكَمْة لكهرباء لبنان، قائلة “رغم الوعود التي استمرت على مدى شهُور لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود “.

وأوضحت الشركة أنها كانت تنتظر دفع 30 مليون دولار لحساب “فريش” الخاص بها، منذ نحو أربعة أشهر، مع العلم أن هذا المبلغ من بين 84 مليون دولار، وهُو رقم يمثل إجمالي المستحقات المستحقة على “بريمسوث” المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان.

وفِيْ سياق متصل، أفادت شركة كهرباء لبنان، فِيْ بيان، أن “مشغل معملي الزهراني ودير عمار أعلن أنه سيتوقف عَنّْ ممارسة عمله، بسبب عدم استلامه مستحقاته بالعملة الصعبة. (الدولار الطازج)، كَمْا قرر مجلس الوزراء سابقًا، والذي سيؤدي إلَّى توقف مصنع الزهراني، الذي يعد حاليًا المحطة الحرارية الوحيدة المنتجة للطاقة الكهربائية على الشبكة، عَنّْ إنتاج الطاقة عَنّْد الساعة الخامسة عصر يوم الأربعاء. 06/07/2022.

وأضافت “مع العلم أن شركة كهرباء لبنان استكَمْلت كافة الإجراءات الإدارية، وأحالت مدفوعاتها وفق قرارات مجلس الوزراء على أن يتم سدادها قبل نحو شهر، ولكن حتى الآن لم يتم صرفها من قبل الجهات المختصة. ال المالية والنقدية فِيْ الدولة “.

وتابعت “فِيْ ظل هذا الوضع الخارج عَنّْ سيطرة ومسؤولية شركة كهرباء لبنان بالكامل، فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (الدولار الجديد) للمقاول وفق قرارات المجلس. من الوزراء، إلَّى وقف مشغّل معملي الزهراني ودير عمار عَنّْ العمل، دون إمكانية إعادتهما إلَّى الشبكة، الأمر الذي سيفرض انقطاعًا عامًا وشاملاً على جميع الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلَّى أن ذلك سيؤدي إلَّى وقف إجباري لتغذية كافة المرافق الحيوية الأساسية فِيْ البلاد (المطار، الموانئ، مضخات المياه، الصرف الصحي، المرافق الأساسية فِيْ لبنان).

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلَّى أنها “وضعت خطة إنتاجية واتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية، من أجل الحفاظ على استدامة إنتاج الطاقة بأدنى حد ممكن لأطول فترة ممكنة، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لكن هذه المشكلة هِيْ أن خارج نطاق قدرتها وصلاحياتها للتصدي لها “. لذلك لا يمكن حلها ولو بشكل مؤقت إلا بتنفِيْذ قرارات مجلس الوزراء فِيْ هذا الشأن من خلال ال المالية والنقدية ذات العلاقة بالدولة.

من جهته قال مدير عام الطيران المدني فادي الحسن “علمنا بانقطاع التيار الكهربائي عَنّْ مطار بيروت الدولي، لذلك سيتم توريدها من المولدات التي توفر حاليا امدادات الديزل فِيْ شركة الشرق الاوسط”. لذلك سوف نحتفظ بمرحلة “التعتيم” حتى إشعار آخر “. .

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارين بتاريخ 14/4/2022 و 20/05/20 يقضيان بسداد 30 مليون دولار من حساب حقوق السحب الخاصة.

يعاني لبنان من وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية فِيْ التاريخ الحديث. لقد عانت من نقص الوقود المتفاقم فِيْ الأشهر القليلة الماضية.

يعتمد معظم اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء فِيْ وقت يعتمد فِيْه البلد على الوقود العراقي كحل للأزمة، وهُو ما يكفِيْ لتزويد البلاد بساعتين فقط فِيْ اليوم.

وقع لبنان اتفاقيات مع مصر والأردن لتزويده بالكهرباء والغاز للإنتاج، لكن هذه الاتفاقيات لا تزال بحاجة إلَّى تمويل وموافقة أمريكية، تعوقها استثناءات من قانون قيصر، بالنظر إلَّى أن خطوط الكهرباء والغاز ستمر عبر الأراضي السورية قبل وصولها إلَّى لبنان. .