مجدي الشربيني يعود للغناء بعد انقطاع 10 سنوات من أجل التقرب إلَّى الله

عودة الفنانة المصرية مجدي الشربيني مرة أخرى إلَّى الساحة الفنية بعد توقف طويل، مسألة وقت، كَمْا أعلنت فِيْ الساعات القليلة الماضية، حيث أكدت أنها تحضر مجموعة من الأغاني التي ستعلن عَنّْها فِيْ. الأيام القادمة.

مجدي الشربيني تعود بفرقة مع أطفالها الأربعة …

وقال الشربيني، المطرب الشعبي الذي نال شهرة كبيرة فِيْ الثمانينيات والتسعينيات، “كان أطفاله هم من شجعوه على العودة إلَّى الساحة الفنية بعد انقطاع دام 10 سنوات، حيث شجعه ابنه الأكبر. ليؤسس فرقته الفنية الخاصة لأداء سلسلة من الأغاني الفنية، من إعدادها ككل، من الكتابة إلَّى الإخراج “.

وكان الشربيني قد توقف عَنّْ الغناء فِيْ السنوات الأخيرة. قال “لأنني أردت الاقتراب من الله”، مما دفعه إلَّى أن يقرر ترك الفن حتى شجعه أطفاله على العودة مرة أخرى، مضيفًا “الآن الفن ليس كَمْا كان من قبل، الفن أقرب إلَّى الرقص من تقديم شيء ذي معَنّْى و جميل.”

قال نجل الفنان مجدي الشربيني، إن سعيه لإنشاء شركة فنية تضم الأب وأبنائه لاقى قبولاً واسعاً لدى الجماهِيْر، لأن والده الفنان مجدي الشربيني سيقدم مجموعة من الفنانين. اغاني بمشاركة ابنائه الاربعة.

كَمْا أشار نجل الفنان مجدي الشربيني إلَّى أن والده بحاجة إلَّى تسليط الضوء عليه مرة أخرى ومساعدته على الظهُور فِيْ المشهد مرة أخرى.

مجدي الشربيني يرفع الأذان فِيْ مسجد بالإسكندرية

يشار إلَّى أن الفنان مجدي الشربيني، حقق نجاحًا كبيرًا فِيْ التسعينيات من القرن الماضي، وبدأ الغناء فِيْ سن مبكرة، حيث سيطرت الأغاني الشعبية على المشهد فِيْ ذلك الوقت، حتى التقت بالمنتج سيد نصر، الذي أنتج أول شريط كاسيت له، وتصدر اسمه فِيْ قائمة نجوم الغناء، وبين ألبوماته “أهل الحب” و “حبينهم” وآخر شريط “الماسة كريم”، كَمْا شارك فِيْ الغناء فِيْ مسرحية “الدقي يا”. موسيقى”.

ظهر الفنان مجدي الشربيني، الذي أتقن تلاوة القرآن الكريم منذ الصغر، فِيْ مقطع فِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهُور، أثناء قيامه بالدعوة للصلاة فِيْ أحد مساجد الإسكندرية، حتى يتذكر الجمهُور عمره. بيان عَنّْ ابتعاده عَنّْ الفن ليقترب من الله.