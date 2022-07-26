مجدي عبد الغني يهاجم سيد عبد الحفيظ “انت ابن مين”

هاجم مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالقلعة الحمراء، على تصريحات الأخير.

وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة “أقول لسيد عبد الحفيظ إنني محمد عبد الغني” الذي عند اقتحام الناس لمكتبه ينتبه ويتساءل “ما زلت ابن مين!”.

وأضاف “قناة الأهلي موجودة لغرض مهاجمة كل من ينتقد محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ”.

وتابع “جميع قنوات الأندية في العالم هي لكرة القدم والتسويق باستثناء قناة الأهلي”.

وتابع “سيد عبد الحفيظ الذي أنا قائده، هو يعتقد نفسه، هو من صنع تاريخ النادي الأهلي، وهو يقرضني”.

وأضاف “أقول للسيد عبد الحفيظ، أنت اليوم مدرب كرة قدم، لكن الله أعلم أين ستكون غدًا، لكني لا أعرف كيف أتوقف عند البوابات و” أحب “مجلس الإدارة، لذلك أنا أنا خارج القلعة الحمراء.

وتابع الصحفي عمرو أديب هاجم سيد عبد الحفيظ وقطع رأسه. ومع ذلك، لم يتمكن الأخير من الرد عليه، ولكن بدلا من ذلك هاجمني فقط “.

وختم “تصريحات سيد عبد الحفيظ ستؤدي إلى خسارة الأهلي للدوري، وإذا لم يفز الأحمر باللقب ستفقد وظيفتك كمدرب كرة قدم فلن تطعمني”.