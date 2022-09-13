شهدت العملات المشفرة ما يشبه المذبحة، بعد أن تكبدت Bitcoin خسائر فادحة، وفِيْ الوقت نفسه، انخفضت قيمة إيثر.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 9.4٪ إلَّى 20287 دولارًا فِيْ أحدث تداول يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بنسبة 10.5٪ خلال اليوم.

انخفضت عملة البيتكوين، وهِيْ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، بنسبة 57.9٪ عَنّْ أعلى مستوى لها فِيْ العام فِيْ 28 مارس عَنّْد 48،234 دولارًا.

وهبط إيثر 6.07٪ إلَّى 1612.7 دولارًا اليوم، وخسر 104.3 دولارًا عَنّْ إغلاقه السابق.

اكتسبت العملات المشفرة ما يصل إلَّى 220،7746 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انهِيْار السوق الأخير، وفقًا لمجلة فوربس.

حقق مستثمرو العملات المشفرة عوائد تزيد عَنّْ 2000 مرة أعلى من الأسْهُمْ الأفضل أداءً.

وصلت Bitcoin إلَّى أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، فِيْ يوليو، مع موجة ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، عَنّْدما سجلت 18،647 دولارًا.

حذر البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة داخل البلاد، وأكد فِيْ بيان، الثلاثاء، أن تقلب قيمتها وغياب السلطة المركزية عَنّْ مراقبتها يهدد المتعاملين بها.

يحظر قانون البنك المركزي المصري والنظام المصرفِيْ الصادر عام 2022 استخدام وتداول العملات المشفرة.

وزارة الداخلية المصرية تصدر تصريحات متكررة حول اعتقال متهمين بإدارة مراكز تعدين العملات المشفرة وبيع أجهزة كَمْبيوتر متخصصة فِيْ عملات التعدين.

كَمْا أصدر الأزهر فتوى تحظر تداول العملات المشفرة، واصفًا إياها بـ “المقامرة”، فِيْما يتزايد عدد تجارها فِيْ ظل الظروف الاقتصادية فِيْ البلاد.