مجزرة في النصر السعودي بفرمان من جارسيا.. الاستغناء عن 25 لاعبًا

قرر رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي، الاستغناء عن 25 لاعبا من الفئات الأدنى، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت معلومات صحفية أن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي لكرة القدم سيعلن عن الأسماء المستبعدة من قائمة الفريق الذي سيتوجه إلى إسبانيا لإقامة معسكر خارجي هناك، استعدادًا للمسابقات. الموسم الجديد.

أفادت تقارير أن رودي جارسيا قرر استبعاد 25 لاعبا من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي،

طلب رودي جارسيا إقراضهم أو بيع عقودهم أو منحهم تصاريح مالية، وإنهاء ارتباطهم بفوز السعودية حيث أوضح أنه لن يحتاج هؤلاء اللاعبين الموسم المقبل بعد إخبارهم بالتقارير الفنية الخاصة بهم.