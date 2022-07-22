مجزرة فِيْ أسهم “التواصل الاجتماعي”.. 5 شركات تفقد 42 مليار دولار فِيْ ساعات

وتشهد وول ستريت واحدة من أسوأ الخسائر خاصة فِيْما يتعلق بأسهم شركات الاتصالات التي تكبدت خسائر فادحة خلال تعاملات الجمعة فِيْما تشير التوقعات إلَّى تباطؤ نمو الإيرادات العالمية فِيْ تاريخ القطاع.

تراجعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي بشكل حاد يوم الجمعة، بعد أن أشار Twitter و Snapchat إلَّى أن المعلنين قد شددوا قيودهم المالية استجابة لتوقعات اقتصادية قاتمة.

وتراجعت أسهم Pinterest 11.3٪، وهبطت Meta مالك Facebook 5.6٪، وهبطت Alphabet التي تمتلك Google، التي تبيع أيضًا الإعلانات عبر الإنترنت، 3.3٪.

بالأسعار الحالية، فقدت Pinterest و Meta و Twitter و Alphabet و Snap مجتمعة حوالي 42 مليار دولار من القيمة السوقية.

كَمْا ألقى Twitter باللوم على معركته المستمرة لإغلاق صفقة استحواذ Elon Musk البالغة 44 مليار دولار على الانخفاض المفاجئ فِيْ عائداته الفصلية.

قال سناب يوم الخميس أن المعلنين يخفضون الإنفاق وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم حيث تكافح بعض شركات الإعلان مع نقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد.

وانخفض سهم Snap بنسبة 36.4٪ وكان الأكثر تداولا عبر البورصات الأمريكية، وقالت الشركة إنها تبحث عَنّْ مصادر جديدة للإيرادات لمواصلة النمو.

يستعد المستثمرون لأبطأ نمو عالمي للإيرادات فِيْ تاريخ صناعة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لسياسة خصوصية Apple تغيير التوقعات حول الخدمات السحابية.

وأوضح بنك الاستثمار RBC Capital Markets فِيْ مذكرة “لسوء حظ Snap وقطاع الإعلان الرقمي، نعتقد أن هناك دلائل على مزيد من التخفِيْضات فِيْ الإنفاق الإعلاني”.

يتحول الانتباه الآن إلَّى التقارير الفصلية من عمالقة Meta و Alphabet الأسبوع المقبل. يعتقد بعض المحللين أن الانخفاض فِيْ أسعار أسهمهم يعكس ما يحتمل أن يكون تقريرًا سيئًا لكل منها.

قال المحللون فِيْ Bank of American Global Research “على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التخفِيْضات فِيْ عائدات حقوق الملكية الإعلانية، فإننا نعتقد أن Alphabet تتمتع باستقرار نسبي أكبر فِيْ الإيرادات نظرًا لملف تعريف المعلن الأوسع لديها ومرونة أكبر فِيْ النفقات مقارنة بمعظم منافسيها. “.