مجلة بريطانية قطاع الإسكان في السعودية نموذج يحتذى به

سلطت مجلة كونستراكشن ويك البريطانية الضوء على قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية، قائلة إنه نموذج يحتذى به، حيث تهدف إلى تقديم حلول تمكّن الأسر من امتلاك منزل أو الاستفادة منه حسب احتياجاتها وأموالها.

وتابعت ركز البرنامج منذ إطلاقه على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات سكنية متنوعة.

وأضاف التقرير لقد طرحت المملكة رؤية مبهرة لعام 2030 تعالج العديد من التحديات، ويعد برنامج الإسكان أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية التي تهدف إلى توفير سكن لائق وبأسعار معقولة في مجتمع جديد نابض بالحياة مع الالتزام بزيادة الملكية من الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين إلى 70٪ بحلول عام 2030.

من خلال مراقبة وتقييم التطورات الحالية، شهد قطاع الإسكان توسعًا كبيرًا مدفوعًا بشكل رئيسي من قبل الحكومة، التي أطلقت العديد من الإصلاحات التنظيمية والمبادرات المالية لزيادة توافر المساكن بأسعار معقولة ونتيجة لذلك، كان هناك تغيير كبير في الملكية من 40 إلى 60٪ في السنوات الأربع الماضية.

دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص كان له دور في تطوير هذا القطاع، حيث كشفت الحكومة عن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج الإسكان. الاستفادة من خبرات وأموال القطاع الخاص، مما ساعد على طرح المزيد من الوحدات في السوق في فترة أقصر بمواصفات عالية الجودة والمزيد من الحلول التمويلية.