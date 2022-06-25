مجلة عروض العثيم الاسبوعية السَعُودِيْة الخاصة بموسم الأعياد تخفِيْضات وخصومات اللحوم بأسْعَار هائلة

إليكَمْ أفضل تخفِيْضات وعروض العثيم السَعُودِيْة لموسم الأعياد، خاصة الآن بعد أن توشكنا على الترحيب بأيام عيد الأضحى المبارك.فِيْ أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة، كل ما يحتاجه المرء من المواد الغذائية. وأدوات المطبخ والأجهزة والهُواتف المحمولة وكل ما يخطر ببالك عن بالك، وما يميز منتجات العثيم أنها تتمتع بموثوقية عالية جدًا بين المشترين وأسعارها تنافسية وغير مسبوقة فِيْ الأسواق السَعُودِيْة الأخرى.

خصومات وعروض العثيم السَعُودِيْة

سعر iPhone 11 بذاكرة 128 جيجا بايت هُو 1999 ريال سعودي.

بينما وصل سعر iPhone 13 Pro Max إلى 4409 ريال سعودي.

يبلغ سعر الجيل الثالث من Apple AirPods حوالي 659 ريال سعودي.

اضغط على Blender 2 فِيْ 1 وصل سعره بعد الخصم 59 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

يبلغ سعر غلاية مياه الضغط 33 ريالاً سعودياً بعد أن كان 59 ريالاً سعودياً قبل الخصم.

ميكروويف Click-On سعة 20 لترًا بسعر 229 ريالًا بدلاً من 299 ريالًا سعوديًا.

مثل محضر الطعام مولينكس، حجم 2.4 لتر، سعره 289 ريال بدلاً من 469 ريال.

مكنسة نيكاي 14 ألف وات سعرها قبل الخصم 169 ريال وبعد الخصم 119 ريال.

سعر مبرد الماء الساخن والبارد Arrow 329 ريال سعودي بدلاً من 419 ريال سعودي.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

حَلْيب مجفف كامل الدسم ومحَلْول سريع الذوبان بسعر 45.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

على غرار جبنة أنكور الكريمة، يبلغ سعرها 22.95 ريال سعودي بدلاً من 29.5 ريال سعودي.

رز السفِيْر مزة سيلي بسمتي كريمي كيس 10 كيلو سعره 49.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال.

العثيم يقدم منتجات اللحوم