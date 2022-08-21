مجلس إدارة هيئة الأوقاف يطلع على تقارير الأداء والإنجازات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف السيد محمد بن عبدالله الجدعان، اجتماعه الحادي والعشرين اليوم الأحد، محرم. 23/1444 هـ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واطلع المجلس في بداية اجتماعه على الأعمال الجارية في صيانة أوقاف عين زبيدة وتطويرها، وكذلك التقرير الدوري عن أداء بنوك الوقف، وتقارير إنجازات بعض لجانه. وبعض الخطط المالية

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود لدعم قطاع الوقف، وتمكين مؤسساته من إحداث أثر تنموي مستدام، وتجاوز كافة التحديات لتعزيز دور القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. المملكة العربية السعودية.