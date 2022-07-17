مجلس الشورى يناقش تقريري كفالة وسدايا

يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية للعام الثاني من دورته الثامنة، عبر الاتصال المرئي، خلال الأسبوع الجاري لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله.

أجندة مجلس الشورى

ويستمع المجلس في دورته العادية الثامنة والأربعين، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن السنة المالية 1444/1444 هـ. الإيرادات غير النفطية لعام 1444/1444 هـ، وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة لعقار الدولة لعام 1444/1444 هـ. وتضمن تقرير اللجنة توصيات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تقريرين مقدمين من لجنة الطاقة والصناعة بخصوص التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن العام المالي 1444/1444 هـ، والتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. طاقة السنة المالية 1444/1444 هـ. لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء المؤسسات العامة عن السنة المالية 1444/1444 هـ، ومناقشة تقرير من نفس اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. للعام المالي 1444/1444 هـ، وتقرير آخر مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات عن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التكنولوجية عن العام المالي 1444/1444 هـ.

تقرير وزارة التربية والتعليم

وفي سياق آخر، سيصوت المجلس، في دورته العادية التاسعة والأربعين، المقرر عقدها الأربعاء المقبل، على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم الموافق للسنة المالية 1444/1444 هـ. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي لمجلس الشكاوي المتعلق بالعمل الإداري والمالي للعام المالي 1444/1444 هـ، وتقرير هيئة الثقافة والرياضة والقضاء. السياحة حول التقرير السنوي لنادي هيبيكو للسنة المالية 1444/1444 هـ، والتوصيات الواردة في تقريري اللجنتين عن التقريرين.ضم المجلس في جدول أعمال مناقشته تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن التقرير السنوي. وزارة الخارجية للسنة المالية 1444/1444 هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة و البيئة، في التقرير السنوي للمركز الوطني لتطوير التغطية النباتية ومكافحة التصحر للسنة المالية 1444/1444 هـ تضمن جدول أعمال المجلس خلال دورتيه هذا الأسبوع سلسلة مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات مع مختلف الدول الصديقة والاخوة في مختلف المجالات.