مجلس الموسيقيين يرفض استقالة هاني شاكر.. وخطوة إجراء الانتخابات معطلة

يبدو أن خطوة استقالة الفنان المصري هاني شاكر من منصبه كقائد للموسيقيين سيكون لها أبعاد أخرى خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد انتهاء عيد الأضحى، حيث يتوقع البعض الخطوات التكَمْيلية لذلك. استقالة تمهِيْدا لاجراء انتخابات جديدة لمقعد النقيب ومجلس الادارة.

وكان الملحن حسن عش، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين، قد طلب من الفنان هاني شاكر، إعلان استقالته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين، وإخطار رئيس اتحاد النقابات الثلاث.

وأضاف فِيْ بيان صحفِيْ “أدعو هاني شاكر إلَّى التنصل من مسؤوليته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين بإخطار رئيس النقابات الثلاث باستقالته، ثم يقوم رئيس النقابة بتشكيل لجنة لمجلس الاتحاد. وإخطار الجهاز المركزي للحضور وإبداء الرأي، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين للحد من أموال النقابة ؛ حيث لم يتم مناقشة الميزانية السنوية اعتبارًا من أغسطس 2015، وهُو التاريخ الذي تولى فِيْه هاني شاكر السيطرة من الاتحاد.

وبشأن الخطوة القانونية الجديدة التي ستتخذ لاحقا، قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” إن مجلس إدارة النقابة رفض رسميا استقالة هاني شاكر الذي قدم استقالة قبل العيد. . – عيد الأضحى، مبينة أن كل الخطوات المكَمْلة لاستقالتها تعطلت جراء هذا الرفض.

حول الدورة القانونية التي يجب اتباعها ؛ وأكد علاء عامر أن رفض استقالة هاني شاكر لن يكون له أي أثر. لأن قرار هاني شاكر بإصدار خطوات تكَمْيلية لتلك الخطوة يجب قبوله أولاً حتى إجراء انتخابات جديدة وتعيين نقيب جديد.

يأتي ذلك فِيْ ظل تمسك هاني شاكر التام باستقالته من منصبه كقائد للموسيقيين، حيث قالت عضو مجلس النقابة نادية مصطفى فِيْ بيان سابق “للأسف لن يتراجع هاني شاكر عَنّْ وضعه. استقالة لأنها وصلت إلَّى النهاية “.

من جهة أخرى، رفضت النقابة التعليق على ما أثاره الفنان المسلم فِيْ المهرجان المصري مؤخرًا عَنّْدما أطلق مقطع فِيْديو جديدًا بعَنّْوان “أنا صديقك وحبيبك”، وبعد ذلك اتُهم بالترويج للمخدرات، حسبما أكد علاء عامر. .. أن المسلم ليس عضوا فِيْ الاتحاد ؛ لذلك لم يسمح له بالغناء، مبينا أن مجلس النقابة لن يتخذ أي إجراء بشأنه.

يشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر أعلن مؤخرا استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت خلال المؤتمر الصحفِيْ بسبب حسن شاكوش وقسم الإيقاع، خلال مداخلة هاتفِيْة فِيْ أحد البرامج. . ، ثم قدم استقالته كتابةً إلَّى مجلس إدارة الاتحاد.