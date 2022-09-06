مجلس الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بوضع أسقف للإنفاق فِيْ الميزانية

كلف مجلس الوزراء الكويتي فِيْ اجتماعه اليوم الاثنين بوضع سقوف للإنفاق العام فِيْ الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال البيان الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الاجتماع استعرض توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تحديد سقوف الانفاق للسنوات المالية الثلاث القادمة ووجه وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد سقوف الانفاق وتحديد سقف الانفاق. مبدأ إرشادي للكيانات (الحكومية) التي لديها سقوف إنفاق “.

على الرغم من الارتفاع الحالي فِيْ أسعار النفط، فإن اعتماد الكويت على عائدات النفط الخام لأكثر من 90٪ من إنفاقها العام يجعلها عرضة دائمًا لتقلبات الأسعار فِيْ الأسواق العالمية.

عانت الكويت، العضو فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من تراجع عائدات النفط، وسجلت ميزانيتها عجزًا ماليًا مستمرًا لعدة سنوات. وساهم صندوقها السيادي، الذي تديره الهِيْئة العامة للاستثمار، فِيْ إنقاذ ماليتها العامة، خاصة خلال أزمة كورونا.

وذكر البيان أن وزير المالية قدم عرضا لمجلس الوزراء حول وضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلَّى حالة المالية العامة للسنوات الخمس المقبلة والإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات.