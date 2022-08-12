مجلس الوزراء يطلب إقامة مباريات الكرة المصرية نهارًا.. تعرف على السبب

تدرس الحكومة المصرية إقامة مباراة كرة قدم خلال النهار لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، رغبة الحكومة المصرية في دفع مباريات كرة القدم إلى الأمام لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تريد تقديم مواعيد مباريات كرة القدم قدر الإمكان.

وتابع “المباراة ستقام في التاسعة مساءً، وسيضاء الملعب من السابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، وهي مدة أربع ساعات يضيء خلالها الملعب”.

وتابع “الحكومة تريد تأجيل موعد المباراة بساعة أو ساعتين، مما يضطرنا إلى إطفاء الأنوار عند الساعة التاسعة وتوفير الكهرباء”.

وتابع “الأمر سيتم بالتنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الأندية للوصول إلى موعد مناسب يرضي جميع الأطراف”.