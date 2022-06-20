مجلس الوزراء يكشف موعد إعلان تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم 2022

كشفت رئاسة مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل جديدة حول مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم بموجب نظام التعاقد للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

موعد المنافسة 30 ألف معلم

وذكر بيان للمجلس أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ. متابعة عدد من ملفات عمل الجهاز وخاصة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والمسابقات المركزية.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف مسابقة 30 ألفًا لشغل منصب مدرس ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكداً أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي ، أن انطلاق المسابقة سيكون بالتعاون بين عدد من مؤسسات الدولة ، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة المالية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكشف عن أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المسؤول عن الإعلان عن المسابقة وأماكن إجراء اختبارات القبول ، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم دخلت في شراكة مع كليات التربية في تحديد الامتحانات.

وأضاف أنه تم التوصل إلى آخر هذه الخطوات التنظيمية ، والتي ستعرض على رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن المنافسة في غضون أسابيع قليلة.