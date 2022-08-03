مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هِيْئة لتشجيع الاستثمار فِيْ السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على الانتقال إلَّى المملكة، وهُو هدف رئيسي لبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فِيْ تغريدة على تويتر، إن الهِيْئة السعودية للتسويق الاستثماري “ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار فِيْ سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية الاستثمار الوطنية من خلال جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية. “

يعد جذب الاستثمار الأجنبي جزءًا أساسيًا من خطة السعودية “رؤية 2030” لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم وتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، وفقًا لرويترز.

قالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الأول من العام الحالي إلَّى نحو ملياري دولار.

وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار فِيْ 2022 مدعومة بصفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لعملاق النفط أرامكو لبيع حصة فِيْ شبكتها من خطوط أنابيب النفط.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي ستسهم بشكل أساسي فِيْ تحقيق أهداف رؤية 2030، إلَّى رفع القيمة التراكَمْية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول عام 2030، الأمر الذي سيرفع المملكة إلَّى المرتبة الخامسة عشرة فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم بإجمالي إجمالي. الناتج المحلي 6.4 تريليون ريال.

وقالت وزارة الاستثمار فِيْ تغريدة على تويتر، إن الهِيْئة الجديدة تهدف إلَّى “تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالتسويق الاستثماري، وتعزيز جاذبية الاستثمار فِيْ المملكة”.