مجلس الوزراء يوضح تعديلات أنظمة التقاعد والتأمينات وتبادل المنافع لاستحقاق الموظف مكافأة أو معاشاً تقاعدياً

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات التي تطال نظام التقاعد سواء المدني أو العسكري ، وليس هذا فقط ، بل على نظام تبادل المزايا والضمان الاجتماعي وكذلك في الصحف الرسمية في المملكة. المملكة العربية السعودية.

تعديلات على نظام التأمين والتقاعد العسكري والتقاعد المدني.

في حال توقف الموظف عن أداء خدماته في عمله قبل بلوغه السن الذي يتقاضى فيه معاش التقاعد ، يحصل على مكافأة تقدر بـ 14٪ من الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه في كل سنة من سنوات عمله. .

في حالة التوقف عند تقديم الخدمات ، إما بسبب قيام صاحب العمل بفصل الموظف لسبب تأديبي ، أو لأن الموظف قدم استقالته ، ففي هذه الحالة تكون المكافأة 10٪ ، وليس 14٪ ، بل يشترط الحصول عليها. هذه المكافأة أن الموظف قد بلغ الستين أو توفي الله في هذه الحالة يأخذ أهله الأجر.

إذا أكمل الموظف أداء عمله لأكثر من 10 سنوات متتالية ، حتى لو لم يبلغ سن الستين ، فإنه في هذه الحالة يحصل أيضًا على معاش تقاعدي.

شروط التقاعد المبكر

من بين الشروط التي أضافتها حكومة المملكة العربية السعودية لمن يرغب في التقاعد المبكر ، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ، ومنها أن لا تزيد المدة المتبقية للموظف الذي يبلغ سن التقاعد عن 5 سنوات.

يجب أن يكون الموظف قد أكمل 20 سنة متتالية من الخدمة.

سبب رغبته في التقاعد المبكر أنه أصبح غير قادر على أداء عمله أو وظيفته لأسباب تعود إلى المواطن وليس صاحب العمل.

تعديلات للانضمام إلى الفترة القانونية