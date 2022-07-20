مجلس شؤون الجامعات يصدر مجموعة من القرارات التطويرية ترشيد الوكالات والمراكز

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، سلسلة من قرارات التطوير للجامعات في مجموعتها الأولى، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسينها. الأداء الأكاديمي والإداري من خلال خفض مستوى البيروقراطية في الجامعات ورفع مستوى المرونة التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحسين كفاءة نظام الجامعة.

ترشيد عدد الجهات

تضمنت القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات، ترشيد عدد الهيئات في الجامعات إلى أربع جهات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث جهات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في جميع الكليات بحد أقصى. كما تضمن قراران دمج مكتب العميد لخدمة المجتمع بالكلية التطبيقية في الحرم الجامعي الرئيسي، وإنشاء وحدة أو قسم لخدمة المجتمع مرتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات التنفيذية الداعمة في الجامعات إلى أقسام، حيث أن طبيعتها أقسام تنفيذية وليست وحدات أكاديمية، باستثناء العمادات التالية (عمادة القبول والتسجيل، عميد شؤون الطلاب، وعميد التطوير وكالي. dad)، بالإضافة إلى عمدتين أخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة، وفقًا لاحتياجات الجامعة وتوجهاتها، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعة.

ترشيد المواقف في الجامعات الناشئة

نصت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة بحد أقصى (4) مراكز، بدمج المراكز القائمة أو إلغائها أو تحويلها إلى أقسام أو وحدات، على أن يكون المركز الأول للكليات العلمية. المركز الثاني لكليات الصحة، والمركز الثالث للكليات النظرية، والمركز الرابع في مجال اهتمامات وتوجهات الجامعة، مع تعيين أساتذة على رأس هذه المراكز، وغياب بدلاء أو مساعدون أو مستشارون من بين أعضاء هيئة التدريس المناصب والألقاب المخالفة لذلك.