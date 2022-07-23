مجلس شؤون الجامعات يُصدر قراراً بتحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التربية والتعليم قرارا بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية (صحية وفنية وهندسية) ضمن الحزمة الأولى، ورفع عدد الكليات التطبيقية بالملحق. إلى 75 كلية تطبيقية، وتسهيل القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات التي لا تتوافق مع الخريطة الحرارية لاحتياجات سوق العمل، مع زيادة عدد المقبولين في الكليات التطبيقية التي تستوعب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 تطبيقًا. البرامج الأكثر توافقًا مع احتياجات التنمية وسوق العمل والحاجة الوطنية.

تحويل 40 جامعة إلى جامعات تطبيقية

وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها بعض الكليات النظرية في محافظات العلوم الإنسانية والآداب، والكليات الجامعية التي لا تلبي متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم الجامعي مع تطلعات مستقبلية. وتلبية الاحتياجات الوطنية وتنويعها حسب مهارات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى مواءمة منتجات الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وبالتالي تحسين سرعة تأهيل الرجال والنساء. الطلاب لفرص العمل المتاحة.

تم تحديد برامج الدبلوم في الجامعات التطبيقية من واقع سوق العمل، والتصنيف العربي للمهن، بناءً على رحلة تعليمية مرنة، وبرامج إعداد اللغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وبرامج الربط مع الشهادات المهنية والتدريب الميداني مع أكثر من 70 وكالة محلية ودولية مختلفة تؤهل الدبلومات للطلاب والطالبات لاكتساب المهارات المطلوبة ؛ لتكون قادرة على المنافسة في إشباع الحاجات الوطنية لمتطلبات سوق العمل.