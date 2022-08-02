مجموعات كأس العالم 2022 ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث عن الوقت الذي يأتي به كاس العالم 2022 و المجموعات المشاركة في كأس العالم ، حيث تتركز الانظار من قبل المتابعين على الدولة الراعي لكأس العالم وخاصة كونها دولة عربية ، وهي دولة قطر وينتظر عشاق هذه البطولة العالمية صافرة افتتاح البطولة فما هي مجموعات كأس العالم 2022 ، تابعوا معنا .

نظام مباريات كأس العالم 2022

وستتبع مونديال 2022، كما في الإصدارات الأخيرة، نظام دور المجموعات (ثماني مجموعات) المكون من 32 فريقًا، والتي سيتم تقليصها بعد انتهاء دور المجموعات إلى 16 فريقًا، حيث يتصدر الفريقان الصدارة من كل فريق من الثمانية. ستتأهل المجموعات إلى دور الـ16، وبعد أن تتأهل الفرق إلى دور المجموعات، تبدأ مراحل خروج المغلوب الـ16 في مباراة واحدة في دور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي حيث يتأهل الفائز. إلى المرحلة التالية، ويعود الخاسر إلى بيته .

أطقم كأس العالم 2022

يتم بعد ذلك تقسيم الفرق الـ 32 إلى ثماني مجموعات في مرحلة المجموعات، ويتأهل الفريقان اللذان حصلا على أكبر عدد من النقاط بعد ثلاث مباريات في دور المجموعات لمرحلة خروج المغلوب الأولى (دور الـ16)، ويستمر اللعب على شكل فردي الإقصاء باقي الطريق حتى تتويج الفائز، والمجموعات الثمانية لكأس العالم 2022 هي كالتالي

المجموعة الأولى قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور.

المجموعة الثانية إنجلترا، أمريكا، ويلز، إيران.

المجموعة الثالثة الأرجنتين، بولندا، المكسيك، السعودية.

المجموعة الرابعة فرنسا، الدنمارك، تونس، أستراليا.

المجموعة الخامسة ألمانيا، إسبانيا، اليابان، كوستاريكا.

المجموعة السادسة بلجيكا، كرواتيا، كندا، المغرب.

المجموعة السابعة البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة البرتغال وأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.

جدول دور المجموعات لكأس العالم 2022

تم تحرير جدول مباريات مونديال 2022 المتضمن مباريات مرحلة المجموعات في الجولات الأولى والثانية والثالثة. لكل جولة على حدة، يمكنك أيضًا متابعة آخر تطورات كأس العالم مباشرة من الموقع الرسمي لـ FIFA.

كأس العالم مرحلة المجموعات الجولة الأولى

مباريات كأس العالم للدور الأول من دور المجموعات موضحة في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب السنغال – هولندا الاثنين 21 نوفمبر 2022، الساعة 1300 ظهراً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 1200 ظهراً بتوقيت مصر استاد الثمامة إنجلترا – إيران الاثنين 21 نوفمبر 2022، 1600 قطر والمملكة العربية السعودية 1500 مصر استاد خليفة الدولي قطر – الإكوادور الاثنين 21 نوفمبر 2022 – 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر ملعب المنزل الولايات المتحدة – ويلز الاثنين 21 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب أحمد بن علي الأرجنتين – السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، 1300 قطر والمملكة العربية السعودية، 1200 بتوقيت مصر ملعب لوسيل الدنمارك – تونس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، الساعة 1600 بتوقيت قطر والسعودية، 1400 بتوقيت تونس استاد المدينة التعليمية المكسيك – بولندا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، الساعة 1900 بتوقيت قطر والسعودية، الساعة 1800 بتوقيت مصر الملعب 974 فرنسا – استراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب الجنوب المغرب – كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022، 1300 قطر والمملكة العربية السعودية، 1000 المغرب استاد الثمامة ألمانيا – اليابان الأربعاء 23 نوفمبر 2022، 1300 قطر والمملكة العربية السعودية، 1000 المغرب استاد خليفة الدولي اسبانيا – كوستاريكا الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر استاد الثمامة بلجيكا – كندا الأربعاء 22 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب أحمد بن علي سويسرا – الكاميرون الخميس 23 نوفمبر 2022، الساعة 1300 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، 1000 المغرب ملعب الجنوب أوروغواي – كوريا الجنوبية الخميس 23 نوفمبر 2022، الساعة 1300 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، 1000 المغرب استاد المدينة التعليمية البرتغال – غانا الخميس 23 نوفمبر 2022 – 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر الملعب 974 البرازيل – صربيا الخميس 23 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب لوسيل

كأس العالم مرحلة المجموعات الدور الثاني

مباريات المونديال للدور الثاني من دور المجموعات موضحة في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب ويلز – إيران الجمعة 25 نوفمبر 2022 – 1300 قطر والمملكة العربية السعودية 1200 مصر ملعب أحمد بن علي قطر – السنغال الجمعة 25 نوفمبر 2022 1600 قطر والمملكة العربية السعودية 1500 مصر استاد الثمامة هولندا – الاكوادور الجمعة 25 نوفمبر 2022 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر استاد خليفة الدولي إنجلترا – الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022 – 2200 قطر والمملكة العربية السعودية، 2100 بتوقيت مصر ملعب المنزل تونس – أستراليا السبت 26 نوفمبر 2022 – 1300 قطر والسعودية، 1100 بتوقيت تونس ملعب الجنوب بولندا – المملكة العربية السعودية السبت 26 نوفمبر 2022 1600 قطر والمملكة العربية السعودية 1500 مصر استاد المدينة التعليمية فرنسا – الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022 – 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر الملعب 974 الأرجنتين – المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022 – 2200 قطر والمملكة العربية السعودية، 2100 بتوقيت مصر ملعب لوسيل اليابان – كوستاريكا الأحد 27 نوفمبر 2022 1300 قطر والمملكة العربية السعودية 1200 مصر ملعب أحمد بن علي بلجيكا – المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022، 1600 قطر والمملكة العربية السعودية، 1300 المغرب استاد الثمامة كرواتيا – كندا الأحد 27 نوفمبر 2022 الساعة 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر استاد خليفة الدولي أسبانيا – ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت السعودية، قطر والسعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب المنزل الكاميرون – صربيا الاثنين 28 نوفمبر 2022 – 1300 قطر والمملكة العربية السعودية 1200 مصر ملعب الجنوب كوريا الجنوبية – غانا الاثنين 28 نوفمبر 2022 – 1600 قطر والمملكة العربية السعودية 1500 مصر استاد المدينة التعليمية البرازيل – سويسرا الاثنين 28 نوفمبر 2022 – 1900 قطر والمملكة العربية السعودية 1800 مصر الملعب 974 البرتغال – أوروغواي الاثنين 28 نوفمبر 2022، الساعة 2200 مساءً قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 مساءً بتوقيت مصر ملعب لوسيل

كأس العالم مرحلة المجموعات الدور الثالث

مباريات المونديال للدور الثالث من دور المجموعات موضحة في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب الإكوادور – السنغال الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية 1700 بتوقيت مصر استاد خليفة الدولي هولندا – قطر الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية 1700 بتوقيت مصر ملعب المنزل ويلز – إنجلترا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب أحمد بن علي إيران – الولايات المتحدة الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر استاد الثمامة أستراليا – الدنمارك الأربعاء 30 نوفمبر 2022 1800 قطر والمملكة العربية السعودية 1700 مصر ملعب الجنوب تونس – فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022، 1800 قطر والسعودية، 1600 بتوقيت تونس استاد المدينة التعليمية بولندا – الأرجنتين الأربعاء 30 نوفمبر 2022، الساعة 2200 ظهرا، قطر والسعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر الملعب 974 المملكة العربية السعودية – المكسيك الأربعاء 30 نوفمبر 2022، الساعة 2200 ظهرا، قطر والسعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب لوسيل كرواتيا – بلجيكا الخميس 1 ديسمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية، 1700 بتوقيت مصر ملعب أحمد بن علي كندا – المغرب الخميس 1 ديسمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية، 1500 المغرب استاد الثمامة اليابان – اسبانيا الخميس 1 ديسمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر استاد خليفة الدولي كوستاريكا – ألمانيا الخميس 1 ديسمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب المنزل غانا – أوروغواي الجمعة 2 ديسمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية، 1700 بتوقيت مصر ملعب الجنوب كوريا الجنوبية – البرتغال الجمعة 2 ديسمبر 2022، 1800 قطر والمملكة العربية السعودية، 1700 بتوقيت مصر استاد المدينة التعليمية صربيا – سويسرا الجمعة 2 ديسمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت السعودية، قطر والسعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر الملعب 974 الكاميرون – البرازيل الجمعة 2 ديسمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت السعودية، قطر والسعودية، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب لوسيل

ما هي القنوات التي ستبث مونديال 2022

حصلت قنوات beIN SPORTS على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم لكرة القدم 2022 عبر 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الترددات الموضحة في الجدول التالي بما يتناسب مع سهولة التقاط الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على النحو التالي

القمر الاصطناعي القناة تكرار الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات حزمة كاملة 12064 أفقي (H) 27500 5/6 عرب سات حزمة كاملة 12379 أفقي (H) 27500 5/6 سهيل سات beIN AFC 11582 عمودي (V) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 1 11،623 عمودي (V) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 2 116452 أفقي (H) 27500 2/3 سهيل سات beIN AFC 3 11566 أفقي (H) 27500 2/3 نايل سات حزمة كاملة 12245 عمودي (V) 27500 3/4 نايل سات حزمة كاملة 12264 عمودي (V) 27500 2/3

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف مجموعات كأس العالم 2022 ، ونظام مباريات كأس العالم 2022 ، و ما هي القنوات التي ستبث مونديال 2022 ، و كأس العالم مرحلة المجموعات الدور الثالث .