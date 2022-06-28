مجموعة السبع تتعهد بدعم أوكرانيا بـ29.5 مليار دولار هذا العام

يوم الاثنين، تعهدت بتقديم ما يصل إلَّى 29.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا هذا العام، بالإضافة إلَّى توسيع العقوبات ضد موسكو لتشمل المزيد من القيود على المدخلات الصناعية والخدمات والتكنولوجيا.

كَمْا تعهدت المجموعة بدعم الاقتصاد العالمي وتعزيز المبادرات المنسقة لدعم الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت الجماعة عزمها فرض عقوبات على كل من يساهم فِيْ نقص الغذاء من خلال سرقة وتصدير الحبوب الأوكرانية، على حد تعبيرها.

اجتمع قادة مجموعة الدول السبع فِيْ جبال الألب البافارية، حيث يناقشون كَيْفَِيْة معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، وكذلك الحرب فِيْ أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة والاقتصاد العالمي.