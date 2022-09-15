مجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من “الاستفادة” من حرب أوكرانيا

أعلن وزراء تجارة مجموعة السبع، الخميس، أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لموسكو.

وقال الوزراء فِيْ بيان عقب اجتماع فِيْ ألمانيا، إن مجموعة السبع “ستواصل وتوسع جهُودها المنسقة لمنع روسيا من الاستفادة من عدوانها غير المشروع” وستحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

تمارس مجموعة السبع ضغوطًا كبيرة على روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا، بما فِيْ ذلك منع روسيا من الاستفادة من عائدات الطاقة.

وكشفت البيانات، الأربعاء، أن إيرادات الطاقة الروسية تقلصت فِيْ أغسطس إلَّى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، حيث دفعت العقوبات الغربية المفروضة على غزو أوكرانيا الكرملين لبيع النفط بخصم والضغط على تدفق الغاز إلَّى أوروبا.

يعَنّْي رفض بعض العملاء التقليديين فِيْ أوروبا شراء النفط الروسي أن موسكو اضطرت لبيع النفط بخصم كبير فِيْ الأسواق الآسيوية، مما يحرمها من الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار، بينما شهد أغسطس ارتفاعًا قياسيًا فِيْ أسعار الغاز الفورية. فِيْ أوروبا. وتحتل حصة أصغر فِيْ الموازنة، لتعويض تراجع عائدات النفط بالكامل، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج”، واطلعت عليه “العربية نت”.

خفضت شركة غازبروم التي تديرها الدولة صادرات الغاز إلَّى أوروبا بشكل حاد هذا الصيف، وألقت باللوم على العقوبات فِيْ محدودية التدفقات.