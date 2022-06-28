مجموعة السبع تتفق على تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي

وأظهرت مسودة البيان الختامي اتفاق القادة على دراسة وضع سقف أعلى لأسعار النفط والغاز الروسي، فِيْ خطوة لتشديد الخناق حولهم.

تعمل هذه الآلية من خلال ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط الخام بأقصى سعر للنفط والغاز الروسي تلتزم به شركات الشحن والتصدير.

وسجلت عائدات النفط الروسية ارتفاعا قويا فِيْ مايو رغم تراجع حجم صادراتها. من جانبها، قالت فرنسا إنه يجب توسيع آلية تقييد الأسعار لتتجاوز المنتجات الروسية من أجل خفض الأسعار بشكل أكبر.

كَمْا أعلنت المجموعة عَنّْ التزام بمبلغ 5 مليارات دولار للتخفِيْف من أزمة الجوع العالمية.