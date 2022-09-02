مجموعة السبع تحسم قرار “سقف النفط الروسي”.. إجماع وتنفِيْذ عاجل

وقررت مجموعة السبع فرض سقف على أسعار النفط الروسي، مؤكدة أنها وافقت على الخطوة وستنفذها بشكل عاجل.

أعلنت مجموعة السبع، اليوم، أنها ستفرض “بشكل عاجل” سقفا على أسعار النفط الروسي، داعية “ائتلافا واسعا” من الدول للانضمام إلَّى هذا الإجراء، فِيْ إعلان أصدرته الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع فِيْ الإعلان أن “سقف السعر سيحدد عَنّْد مستوى يعتمد على سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرر التحالف بالكامل قبل وضعه موضع التنفِيْذ”، مؤكدين أن الأسعار فِيْ المستقبل “سيتم تحديده بشكل علني بطريقة واضحة وشفافة”.

وقال مراسل سكاي نيوز إن وزراء مالية مجموعة السبع وافقوا على هذه الخطوة، بهدف تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الحفاظ على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار.

وفِيْ تغريدة على تويتر، نقلت مراسلة سكاي نيوز، تمارا كوهِيْن، عَنّْ وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي قوله “سنحد من قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط من خلال حظر الخدمات، مثل التأمين والتمويل. السفن التي تحمل النفط الروسي فوق سقف سعري متفق عليه.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر فِيْ مؤتمر صحفِيْ بعد الإعلان عَنّْ الخطوة إن اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي من شأنه أن يخفض الإيرادات والتضخم الروسي.

وأضاف أن المجموعة تسعى للحصول على توافق فِيْ الآراء بشأن تطبيق الحد الأقصى للسعر وتريد مشاركة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي فِيْ هذه الخطوة.

وقال “نريد خفض عائدات روسيا، مع تقليل الأضرار الاقتصادية التي تلحق بمجتمعاتنا”.

من جانبه رحب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي باتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، داعياً إلَّى تنفِيْذ الخطة بسرعة.

وأضاف فِيْ تصريحات للصحفِيْين أن السقف سيساعد فِيْ تخفِيْف ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

فِيْ وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن روسيا ستتوقف عَنّْ بيع النفط للدول التي تفرض قيودًا على أسعار موارد الطاقة الروسية، وهُو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلَّى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفِيْين فِيْ مؤتمر عبر الهاتف مؤيدا تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك يوم الخميس “الشركات التي تفرض سقفا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي”.

وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على أسس غير السوق”.

وفرض الاتحاد الأوروبي فِيْ وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيقطع 90 بالمئة من صادرات روسيا إلَّى الكتلة المكونة من 27 دولة عَنّْدما يسري مفعوله بالكامل.

وأشار بيسكوف إلَّى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، والتي جاءت ردًا على عملية موسكو العسكرية فِيْ أوكرانيا.

“أسواق الطاقة مستعرة. هذا بشكل أساسي فِيْ أوروبا، حيث أدت الإجراءات المعادية لروسيا إلَّى وضع حيث تشتري أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال – أموال غير مبررة. الشركات الأمريكية تزداد ثراءً ودافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرًا” . ”

وقال بيسكوف إن روسيا تدرس كَيْفَ يمكن أن يؤثر تحديد سقف لسعر صادراتها النفطية على اقتصادها.

وأضاف “يمكن قول شيء واحد بثقة مثل هذه الخطوة من شأنها زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة”.

قبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير، كانت أوروبا وجهة ما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.