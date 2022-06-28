مجموعة السبع تخلط الأوراق بقرار حظر الذهب.. “قنبلة” لم تنفجر بعد

لن يمر قرار مجموعة السبع بحظر الذهب الروسي مرور الكرام فِيْ الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، فِيْ انتظار ما ستجلبه روسيا إلَّى الأسواق.

أعلنت مجموعة السبع حظرا كاملا على واردات العقود الجديدة للذهب الروسي، والتي سيتم تطبيقها على الفور، ما يعَنّْي أن هذه الدول ستبحث عَنّْ احتياجاتها من الذهب من الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تستورد مجموعة السبعة أكثر من 70٪ من صادرات الذهب الروسية سنويًا، وعلى رأسها لندن، أحد أهم المراكز المالية حول العالم.

أعلنت روسيا فِيْ وقت سابق اليوم، من خلال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الخطوات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع لحظر واردات الذهب الروسي “غير قانونية”.

وقال بيسكوف فِيْ تصريح صحفِيْ إن بلاده بدأت البحث عَنّْ أسواق جديدة الأحد الماضي لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على الذهب الروسي. سوق المعادن الثمينة عالمي، كبير، وفِيْر، ومتنوع.

القنبلة لم تنفجر بعد

لكن تداعيات هذا القرار، الذي قد يشكل قنبلة للملاذات الآمنة حول العالم، هِيْ أن روسيا أشارت إلَّى أنها تبحث عَنّْ أسواق أخرى لبيع إنتاجها من الذهب، خاصة لأسواق آسيا والشرق الأوسط.

وهذا يعَنّْي أن سوق الذهب العالمي يتجه لإيجاد سوق ثانوي كالنفط، حيث باعت روسيا النفط بتخفِيْضات كبيرة للأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، وبعد دول أخرى فِيْ شرق آسيا وصلت الخصومات إلَّى 30 دولارًا.

الأمر نفسه ينطبق على الذهب الروسي، حيث بدأ خبراء سوق العملات والأصول فِيْ الحديث عَنّْ إمكانية بيع روسيا للذهب بتخفِيْضات كبيرة، كَمْا فعلت مع النفط.

وسيجد سوق الذهب العديد من المستهلكين بخصومات كبيرة إذا اتجهت موسكو إلَّى آسيا ودول الشرق الأوسط، لأن هذه الدول ستشتري الذهب بأسعار مخفضة، وتعيد تصنيعه وبيعه بالأسعار العالمية.

أمام هذه القنبلة الجاهزة للانفجار، بدأت أسواق الذهب تتباين مع ميل أكبر للارتفاع، حيث بلغ سعر الأوقية فِيْ التعاملات المسائية يوم الاثنين نحو 1937 دولارًا، بزيادة بنحو 10 دولارات عَنّْ إغلاق يوم الجمعة الماضي. .

تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب فِيْ العالم بعد الصين، بحصة 9.5٪، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. كَمْا أنها ثاني أكبر مصدر بإجمالي سنوي يزيد عَنّْ 333 طنًا.

قد تجد دول مثل تركيا، بالذهب الروسي الرخيص، قناة لتعزيز احتياطياتها من الذهب، لتعزيز أصولها الاحتياطية فِيْ وقت تعاني فِيْه عملتها المحلية (الليرة) من التراجع هذا العام.