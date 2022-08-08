مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث مجموعات كأس العالم 2022 و المجموعات المشاركة في كأس العالم ، بدأت الإثارة بين الجماهير السعودية منذ تأهل المملكة العربية السعودية لكأس العالم، حيث تغلبت الصقور الخضراء على اليابان وأستراليا في تصفيات المونديال وتعادلت مع الصين مما ضمن لها التأهل ، تابعوا معنا .

المجموعة السعودية في مونديال 2022

تم الإعلان عن قرعة نهائيات كأس العالم في حفل رائع قدمه الممثل إدريس إلبا والمذيع الرياضي ريشمين تشودري. مباراة السعودية والأرجنتين يوم 22 نوفمبر الساعة 100 ظهراً بتوقيت الدوحة باستاد لوسيل.

جدول مباريات المجموعة السعودية في مونديال 2022

ويضم المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، والمنتخب البولندي بقيادة ليفاندوفسكي، والمنتخب المكسيكي المتمرس في المونديال. ستكون مباريات هذه المجموعة كما هو موضح في الجدول التالي

المباراة الموعد الأرجنتين – السعودية 22 نوفمبر 2022 المكسيك – بولندا 22 نوفمبر 2022 الأرجنتين – المكسيك 26 نوفمبر 2022 بولندا – المملكة العربية السعودية 26 نوفمبر 2022 بولندا – الأرجنتين 30 نوفمبر 2022 المملكة العربية السعودية – المكسيك 30 نوفمبر 2022

يمكن أيضًا مشاهدة جدول المباريات لجميع مجموعات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة “.

جدول كأس العالم السعودية 2022

سيخوض المنتخب السعودي ثلاث مباريات في دور المجموعات لكأس العالم 2022، وإذا تمكن من احتلال المركز الأول في مجموعته، فهذا يضمن لك تأهلك إلى دور الـ16. ستلعب، كما هو موضح في الجدول التالي

المباراة الموعد ملعب الأرجنتين – السعودية الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، الساعة 1300 بتوقيت السعودية وقطر، 1200 بتوقيت مصر ملعب لوسيل بولندا – المملكة العربية السعودية السبت 26 نوفمبر 2022 1600 السعودية وقطر 1500 مصر استاد المدينة التعليمية المملكة العربية السعودية – المكسيك الأربعاء 30 نوفمبر 2022، الساعة 2200 بتوقيت السعودية وقطر، الساعة 2100 بتوقيت مصر ملعب لوسيل

من سيواجه المنتخب السعودي إذا تأهل من مجموعات مونديال 2022

بما أن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة C في تصفيات كأس العالم 2022، فلا بد من توضيح أن المجموعة C مرتبطة بالمجموعة D التي تتواجد فيها أستراليا وفرنسا والدنمارك وتونس. إذا تأهل المنتخب السعودي من دور المجموعات فإنه سيواجه المنتخب المؤهل من المجموعة الرابعة، ومن المحتمل أنه سيواجه إما فرنسا أو الدنمارك، لأن قوة المنتخب الفرنسي ستمكنه من التأهل إلى صدارة البطولة. المجموعة بالتأكيد، وأقرب حظ لمرافقته هو منتخب الدنمارك.

ما القنوات التي ستبث مباريات السعودية في مونديال 2022

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في مونديال 2022 هي القناة الرياضية القطرية “beIN SPORTS”، حيث تمتلك إدارة القناة حقوق البث المباشر في الشرق الأوسط، وأعلنت القناة في وقت سابق أنها ستطلق. سلسلة قنوات “beIN SPORTS MAX” المعنية. من خلال بث جميع مباريات المونديال لهذا الموسم، يمكن أيضا مشاهدة مباريات الصقور الخضراء في المونديال من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها بعض المواقع الرياضية السعودية.

وفي الختام تعرفنا على مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 ، كما اوضحنا لكم جدول مباريات المجموعة السعودية ، وجدول مباريات المنتخب السعودي ، بالإضافة إلى القنوات التي ستبث مباريات السعودية في مونديال 2022 .