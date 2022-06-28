مجموعة الـ7 تتجه لإقرار 5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي

قال مسؤول كبير فِيْ البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن مجموعة الدول السبع تتجه نحو الموافقة على 5 مليارات دولار لدعم والمساعدة فِيْ حل مشاكل الإمدادات الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك فِيْ جزء كبير منه إلَّى غزو روسيا لمورد زراعي رئيسي لأوكرانيا.

وقال المسؤول الكبير للصحفِيْين إن أكثر من نصف هذه المساعدات ستأتي من الولايات المتحدة.

وحثت مجموعة السبع جميع الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا بعد اجتماع وزراء الزراعة بالمجموعة لمناقشة الأزمة فِيْ برلين.

ودعا الوزراء كافة الدول إلَّى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات.

قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجموعة السبع، إنه قلق للغاية بشأن التأثير المحتمل إذا تم تخفِيْض الصادرات، مما قد يؤدي إلَّى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

شهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة النطاق منذ بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، ووصلت أسعار الحبوب والمعادن والنفط إلَّى مستويات قياسية.