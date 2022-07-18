‏مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 وموعد المباريات

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد لبطولة العالم 2023 بعد فوزه بلقب أمم إفريقيا على حساب الرأس الأخضر.

فازت مصر ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخها، بعد فوزها على الرأس الأخضر 37/25.

مجموعة مصر في مونديال كرة اليد

وتأتي مصر في المجموعة السابعة لبطولة العالم 2023 التي ستقام في السويد وبولندا في يناير المقبل.

مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 13 يناير مصر – كرواتيا (830 مساء).

الأحد 15 يناير مصر – المغرب (600 مساءً)

الثلاثاء 17 يناير مصر – أمريكا (600 مساءً)

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في السويد، حيث تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

ستقام مباريات الدور الرئيسي لبطولة العالم في الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023.

الفرق الـ 24 المؤهلة مقسمة إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى ربع النهائي.

يشار إلى أن المنتخب المصري حصل على المركز السابع في النسخة الأخيرة من بطولة العالم التي أقيمت في مصر العام الماضي.